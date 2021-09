El PP exige al Govern que las ayudas al alquiler 2021 "no se paguen con el mismo retraso que en 2020"

Costa: "Ha pasado con prestaciones y ERTEs, con ayudas a pymes y con las de alquiler. Tenemos un Govern que siempre llega tarde a quien lo necesita"

PALMA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP balear ha exigido al Govern que las ayudas de alquiler de 2021 "no se paguen con el mismo retraso que las de 2020, que transcurrido un año aún se están pagando".

Según ha criticado el portavoz de los 'populares' en el Parlament, Toni Costa, este domingo en una nota de prensa, "el Govern dijo que las ayudas de alquiler de 2020 se pagarían en ese mismo año y, sin embargo, no ha sido así". Por este motivo, ha solicitado que "no ocurra lo mismo con las de 2021". "Las familias no pueden esperar, ni tampoco los propietarios por la ineptitud del ejecutivo autonómico".

"El pasado mes de julio el Govern anunció la convocatoria de ayudas de alquiler para 2021 cuando todavía no ha acabado de pagar las ayudas de la convocatoria de 2020. Esta semana, cuando ya estamos en septiembre de 2021, el Govern aún está pagando las de 2020 y 3.359 de las 8.334 ayudas solicitadas no se han resuelto", ha alertado.

El portavoz 'popular' en el Parlament ha recordado que las ayudas de 2020 convocadas en mayo de ese mismo año se han abonado en cinco

tandas. Así, ha detallado que mientras la primera no se pagó hasta el 29 de diciembre de 2020, la segunda no fue hasta el 1 de abril de 2021, la tercera el 17 de julio, la cuarta el 20 de julio y la quinta esta misma semana, el pasado 2 de septiembre, más de un año después de aprobarse la convocatoria.

"Otra vez nos topamos con la propaganda del Govern, que se da mucha prisa en anunciar ayudas, pero luego siempre llegan tarde. Pasó con el pago de ERTEs y prestaciones, ha pasado con las ayudas a pequeñas y medianas empresas y también pasa con las ayudas de alquiler. Tenemos un Govern que llega tarde a quien lo necesita", ha zanjado Costa.