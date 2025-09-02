El PP exige la reapertura inmediata de la unidad básica de salud de Biniali tras casi dos años cerrada

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sencelles ha exigido la reapertura de la unidad básica de salud de la pedanía de Biniali tras casi dos años cerrada.

Así lo han reclamado este martes el portavoz del grupo municipal 'popular', Toni Ferragut, y el regidor del 'llogaret', Toni Sastre, tras conocerse que, pese a la reapertura del edificio que lo alberga, el centro de atención primaria seguirá cerrado "hasta nueva orden".

Sastre, según ha indicado el PP de Mallorca en un comunicado, ha considerado que el Ayuntamiento "lanza balones fuera y culpa a la Conselleria de Salud" pese a que fue la administración local la que ejecutó unas reformas en el edificio en las que "no se tuvieron en cuenta las instalaciones de datos necesarias para el funcionamiento de cualquier centro sanitario"

"Es una nueva chapuza que perjudica a los vecinos de Biniali, en su mayoría personas mayores que ahora deben desplazarse para recibir asistencia sanitaria", ha reprochado el regidor 'popular'.

Ferragut, por su parte, ha recordado que su grupo ya solicitó en julio del año pasado que el Ayuntamiento cediese un espacio municipal en Biniali para la instalación de la unidad básica de salud durante la ejecución de las obras de reforma.

"Casi dos años después, los binialers siguen sin atención médica y el Ayuntamiento no sabe cuándo podrán tenerla", ha lamentado. El portavoz ha confirmado que desde la Conselleria de Salud están pendientes de que el Ayuntamiento termine la instalación de las tomas de datos.

A su parecer, el Consistorio trata de "engañar a los vecinos culpando a otros de su falta de previsión", lo que vendría a ser "un nuevo ejemplo de la lamentable gestión del equipo de gobierno" y una "clara muestra del abandono" al que están sometidos los habitantes de Biniali.

Ferragut ha adelantado que reclamará en el próximo pleno municipal "una actuación urgente para la finalización de las instalaciones y la puesta en marcha inmediata de la unidad básica de salud" y exigirá a la próxima delegada de alcaldía de la pedanía "que se implique a fondo en las necesidades de los binialers