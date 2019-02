El PP de Ibiza exige paralizar el proceso de licitación de las obras del nuevo albergue municipal

Publicado 16/02/2019 16:36:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Ayuntamiento de Ibiza, José Vicente Marí Bosó, ha exigido al alcalde Rafa Ruiz "responsabilidad" y le ha pedido que sea "demócrata y honesto por una vez" y "no comprometa las decisiones del próximo gobierno municipal que surja del 26 de mayo". Según ha dicho, a dos meses de elecciones "lo honesto y lo responsable es paralizar el proceso de licitación de la construcción del albergue en la Calle Vicent Serra y Orvay".

Marí Bosó ha formulado esta petición ante la inminente publicación en el BOIB del anuncio de licitación del albergue municipal en Ibiza.

Según ha señalado, "es claro" el compromiso del PP de no hacer el albergue municipal en la Calle Vicent Serra y Orvay y "así se han pronunciado igualmente diferentes colectivos de la ciudad y grupos políticos".

El candidato del PP ha declarado que si Ruiz no les "hace caso" y como consecuencia de la posibilidad de paralización del contrato hubiera que pagar indemnizaciones, repercutirán su importe a Ruiz y a su concejal de Bienestar Social, Joan Ribas.

"No es de recibo que tras cuatro años de nada, pretendan ahora empeñarse en contra del criterio de una amplia mayoría, en lesionar el interés público de la ciudad, que es no construir un albergue donde no cabe y con menos plazas que el actual albergue", ha reiterado el candidato popular a la alcaldía de la ciudad de Ibiza.

Marí Bosó ha finalizado afirmando que Ruiz "no ha escuchado a nadie" en cuatro años, pero especialmente en esta cuestión le ha recomendado que lo haga.

Para la próxima legislatura, el candidato se ha comprometido a "además de no ubicar el albergue en la calle Vicent Serra y Orvay, a dar solución aquellas personas que sufren la exclusión social o a aquellas que necesita que su ciudad sea inclusiva y les ayude con eficacia y no con discursos".