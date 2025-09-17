El PP de Inca agradece el inicio de la remodelación de la rotonda de la Senalla

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Inca ha celebrado el inicio de las obras de remodelación de la rotonda de la Senalla, una de las principales puertas de entrada al municipio y ha agradecido al Consell de Mallorca su "compromiso constante con Inca y su progreso".

Según ha considerado el partido en un comunicado, este proyecto es una muestra de que, "cuando hay voluntad política y colaboración institucional, las mejoras llegan y se hacen realidad".

El portavoz local del PP, Pedro Mas, ha destacado que la remodelación de la rotonda supondrá una mejora visual y urbanística, así como una actuación estratégica para reforzar la movilidad y la imagen de Inca.

Además, ha recordado las diferentes inversiones procedentes de la institución insular que han supuesto proyectos como, entre otros, la creación de parques infantiles, la mejora de pavimentos y calles o la rehabilitación de plazas públicas.