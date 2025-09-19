El PP de Inca asegura que el Ayuntamiento incumple el plan de arbolado

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Inca ha asegurado este viernes que el Ayuntamiento de este municipio mallorquín no ha "respetado" los acuerdos aprobados en el pleno municipal en relación con el plan de arbolado, que preveía jardineras de 1x1 o, como máximo, de 2x2 metros.

Según ha indicado el portavoz 'popular', Pedro Mas, en un comunicado, esta decisión, "fruto de una imposición política y no del proyecto aprobado, ha generado graves molestias y enfado entre los vecinos".

El PP denuncia que la colocación de estas jardineras "desproporcionadas" ha supuesto la destrucción de numerosas plazas de aparcamiento, agravando aún más el problema ya existente en la zona.

También creen que representan la creación de zonas muertas de escaso uso, y suponen nuevas dificultades para la entrada y salida de vehículos de los garajes, así como daños a los vehículos particulares, ya que "varios vecinos han sufrido pinchazos en las ruedas por culpa de las esquinas de las jardineras y tarimas instaladas".

El PP critica también que, según dicen, el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, haya dicho que este proyecto estaba regulado por las administraciones del PP, "cuando el diseño y ejecución de la reforma han sido responsabilidad del Ayuntamiento de Inca".

Por todo ello, exigen al alcalde que "respete los acuerdos del pleno, se ajuste a las necesidades de los ciudadanos y deje de gobernar de espaldas a los vecinos".