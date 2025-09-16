El PP de Inca critica la pérdida de más de 60 plazas de aparcamiento en Son Amonda

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Inca ha denunciado públicamente este martes la pérdida de "más de 60 plazas" de aparcamiento en la zona de Son Amonda a consecuencia de "una actuación desproporcionada y mal planificada en materia de arbolado" por parte del equipo de gobierno del socialista Virgilio Moreno.

En un comunicado, el portavoz del PP en el municipio, Pedro Mas, ha explicado que lo que se ha hecho en Son Amonda "no tiene nada que ver con el proyecto aprobado" ya que "han ejecutado alcorques de hasta 2x5 metros, cuando el plan preveía 2x2, y han eliminado más de 60 plazas en una zona que ya sufría una grave falta de aparcamiento".

Mas ha calificado la actuación como "un desastre urbanístico que no soluciona nada y genera más malestar", y ha opinado que la creación de dos aparcamientos disuasorios no compensa esta pérdida.

Además, el PP asegura que los bordillos instalados están provocando daños en vehículos particulares, y que "ya hay vecinos que han tenido que cambiar ruedas por culpa de un diseño mal pensado y nada funcional". Mas también ha lamentado la falta de planificación en la gestión de las obras puesto que "antes de eliminar plazas, se tenían que haber habilitado alternativas reales".

El PP reclama, por tanto, que las actuaciones de este tipo se consensúen con los vecinos afectados y se tenga en cuenta su día a día y que rectifique y restituyan las plazas de aparcamiento eliminadas, adaptando los bordillos a lo previsto en el plan de arbolado.