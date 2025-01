PP de Inca insiste en su preocupación por "el aumento de la delincuencia" y lamenta que el alcalde lo niegue

PALMA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Inca ha insistido en su "extrema preocupación" ante la "creciente oleada de delincuencia" que, a su parecer, está afectando a la ciudad, y ha lamentado que el alcalde, Virgilio Moreno, y su equipo de gobierno "sigan negando la gravedad de la situación".

En un comunicado este jueves, los 'populares' han denunciado públicamente este problema que "día a día se vuelve más preocupante para los ciudadanos". Según han asegurado, en los últimos meses se ha observado un aumento "desmesurado" de los delitos que afectan tanto a las calles como comercios y empresas locales.

Durante la pandemia, han recordado, Inca se posicionó como el municipio con el mayor aumento en el número de delitos de España, una estadística que, han advertido, "no hay que trivializar".

En este sentido, el portavoz del PP de Inca, Pedro Mas, ha considerado que "aquello verdaderamente alarmante es que Virgilio Moreno haya normalizado una situación que ya está al límite y es insostenible". "La seguridad de nuestros ciudadanos no puede ser objeto de negación, ni de falta de acción", ha remarcado.

Por ello, los 'populares' han tendido la mano al equipo de gobierno para buscar conjuntamente soluciones ante esta situación. No obstante, han apuntado, el primer paso para abordar esta problemática es reconocerla. "Las mentiras y la desinformación del actual equipo de gobierno no pueden ocultar una realidad que está presente en las calles de nuestra localidad", ha dicho Mas.

Desde el PP consideran que el equipo de gobierno "falta a la verdad constantemente y no solo en temas relativos a la seguridad del municipio". En concreto, han asegurado que no es cierto que su formación no haya asistido a ninguna junta de seguridad, sino que de las tres celebradas han participado en dos y a la que no asistieron fue porque no recibieron la convocatoria correctamente.

Según Mas, el Ayuntamiento miente sobre los efectivos que tiene la Policía Local, puesto que indicaron que trabajaban en el Plan Estratégico de Policía Local y, después de reclamarlo durante más de medio año y denunciar la situación ante el Consell de Transparencia y Bon Govern, resultó que "no había ningún plan escrito, sino que eran todo acuerdos verbales".

Con todo, los 'populares' hacen un llamamiento a la colaboración y al diálogo para que se comience a trabajar "de una vez por todas" en medias "efectivas" que garanticen la seguridad y el bienestar de todos los vecinos de Inca.

"El alcalde tiene que reconocer que Inca tiene un problema real de inseguridad que venimos denunciando desde hace más de un año y que no para de aumentar", ha concluido Mas, agregando que la inseguridad no solo representa un problema social, sino que también afecta a la calidad de vida y al normal desarrollo económico y laboral de la ciudad.