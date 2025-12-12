El PP de Inca renueva su Junta Local y elige a Rosa Maria Tarragó como nueva presidenta - PP

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Inca ha renovado su Junta Local y ha proclamado a Rosa Maria Tarragó como nueva presidenta, relevando así a Pedro Mas, quien hasta ahora había encabezado el partido.

El acto se celebró este jueves, según ha informado la formación en una nota de prensa, en la que ha destacado que el PP de Inca afronta esta nueva etapa con "ilusiones renovadas" y con el reto de recuperar la alcaldía del municipio.

Tarragó ha asumido ahora el liderazgo de una junta formada por 21 miembros, según ha destacado el PP, comprometidos con el trabajo a pie de calle y con la voluntad de consolidar "una alternativa de gobierno sólida para la ciudad".

"Debemos recuperar la ambición de seguir transformando Inca", ha subrayado la nueva presidenta, a la vez que ha sostenido que la población y las necesidades crecen y, por tanto, también deben crecer las infraestructuras y los servicios para "seguir siendo un referente dentro de la Part Forana".

La presidenta contará con Andreu Gili como mano derecha dentro de la Junta Local. Los 'populares' han apuntado que se refuerza así "un equipo cohesionado y preparado para afrontar los retos del municipio".

El grupo municipal ha puesto en valor la labor realizada por Pedro Mas que en dos años ha logrado "asentar los cimientos del partido", pasar de uno a seis concejales y volver a situar al Partido Popular como líder de la oposición y "grupo de referencia en la ciudad".

Con esta renovación, han concluido, la formación reafirma su compromiso con el futuro de Inca e inicia una nueva etapa de "trabajo, proximidad y escucha activa con los vecinos".