El PP insiste en eliminar el carril VAO "hasta que no haya una alternativa de transporte real para todos los usuarios"

PALMA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha tildado de "insuficientes" los cambios en carril Bus-VAO y ha insistido en su eliminación "hasta que no haya una alternativa de transporte real para todos los usuarios".

Según ha informado el PP en nota de prensa, el portavoz de los 'populares' en el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha tildado de "insuficientes" los cambios anunciados por la izquierda en el carril Bus-Vao "tan sólo una semana después de su puesta en marcha", tras el aluvión de críticas recibidas por parte de los transportistas y del sector del taxi. "Es una clara muestra de la improvisación con la que se ha implantado", ha apuntado.

Galmés ha señalado que las modificaciones y cambios que se prevén "son parches que no solucionarán el caos circulatorio que ha generado" y ha insistido en que "lo más sensato es eliminarlo hasta que no haya una alternativa de transporte real y funcional para todos los usuarios". "La mayoría de los conductores que se desplazan a Palma en coche privado no tienen otra opción porque el transporte

público es totalmente insuficiente y deficiente", ha manifestado.

El líder insular de los 'populares' ha calificado la medida de "capricho político" y ha pedido a la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, y a su conseller insular de carreteras que "dejen de complicar la vida a los mallorquines con medidas que no arreglan el problema circulatorio" y "atienda las quejas y críticas de la mayoría de los usuarios de esta vía, que están hartos de perder el tiempo atascados".

Galmés ha incidido en la necesidad de "acabar el tramo I del segundo cinturón, mejorar los accesos a Palma, mejorar el transporte público, incrementando las conexiones y frecuencias, y construir parkings disuasorios", ha concluido.