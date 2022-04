El PP insta al Ayuntamiento de Ciutadella a apoyar la construcción del segundo centro de salud

MENORCA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP ha instado este miércoles al Ayuntamiento de Ciutadella a pronunciarse a favor de la construcción de un segundo centro de salud, una cuestión que será debatida este jueves durante la sesión plenaria municipal.

Asimismo, los 'populares' han reclamado al Govern que tenga redactado el plan funcional del centro de salud Canal Salat en un plazo máximo de tres meses con el fin de definir, antes de octubre, el plan plurianual y el calendario de ejecución y para incluir en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del 2023 la primera partida.

También ha propuesto que el Ayuntamiento de Ciutadella "defina, con la máxima urgencia, el espacio adecuado y los terrenos disponibles, según las previsiones del planeamiento urbanístico municipal, para la ubicación, construcción y los accesos del segundo centro de salud de Ciutadella".

"Una vez se haya definido, pedimos que sea comunicado a la Conselleria de Salud del Govern, junto con la voluntad y el compromiso de colaborar de manera activa para que esta infraestructura sanitaria sea una realidad", han subrayado a través de un comunicado.

El PP ha recordado que la iniciativa para impulsar la construcción del segundo centro de salud ya fue planteada durante la Comisión de Salud del Parlament, que la debatió el pasado 30 de marzo.

En esta línea, han destacado que la Proposición No de Ley presentada por la diputada 'popular' Asunción Pons obtuvo seis votos a favor del PP, Ciudadanos, Vox y El PI; y siete en contra, del PSOE, Podemos, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto, del que forma parte MÉS per Menorca, que según han apuntado, no asistieron a esta comisión.

"Esta iniciativa es fruto de las consultas y reuniones del PP con profesionales sanitarios y entidades de Menorca, tras anunciar la consellera de Salud del Govern, Patrícia Gómez, la redacción de un plan funcional para el centro de salud Canal Salat", han manifestado. En este punto, han denunciado que, a pesar de que el anuncio tuvo lugar el 19 de agosto, "nada se sabe transcurridos más ocho meses, excepto que han de redactarlo los técnicos de la Consellería"

Los 'populares' han indicado que, de acuerdo con lo manifestado por médicos, enfermeras y especialistas, "no debe plantearse la ampliación, sino que hay que impulsar la construcción del segundo centro de salud en Ciutadella, porque el actual carece de espacio y de unas instalaciones adecuadas que garanticen una sanidad pública eficaz y de calidad".

En este sentido, han señalado que el centro Canal Salat tiene asignadas actualmente 28.234 tarjetas sanitarias, un 17 por ciento de las cuales corresponden a usuarios de más de 65 años.

"No hay espacio para ampliar el actual edificio, a no ser que el Govern quiera eliminar el aparcamiento, que resulta totalmente insuficiente para los vehículos del personal, usuarios y acompañantes", han manifestado.