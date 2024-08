El PP insta al Gobierno central a que las ayudas para comunicadores incluyan a niños con TEA

PALMA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP balear ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) con la que exige al Gobierno central que modifique la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud para incluir los dispositivos de comunicación para pacientes diagnosticados de TEA.

"Los comunicadores deben formar parte de las prestaciones que ofrece el Sistema Nacional de Salud para que las personas con trastornos neuromotores graves que hayan perdido o no hayan desarrollado la capacidad de comunicación puedan interactuar con su entorno", ha señalado la portavoz de Salud en la Cámara balear, Isabel Borrás.

Según ha dicho, no pueden consentir que "los niños con TEA no verbales o preverbales no sean reconocidos e incluidos en la lista de perfiles que tienen acceso a ayudas que facilitan el día a día tanto de los menores como de sus familiares".

En esta línea, ha hecho un llamamiento "al sentido común", porque "una persona que no puede expresar verbalmente qué le ocurre debe percibir cuanta ayuda sea posible para que su inserción en la sociedad sea lo más fácil posible".

Por último, la 'popular' ha indicado que con esta iniciativa buscan reafirmar el compromiso del PP "con la concienciación del autismo y la lucha por garantizar los derechos de estas personas, consiguiendo su igualdad y no discriminación".