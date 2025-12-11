El PP y la izquierda instan al Consell de Mallorca a avanzar en la ley para limitar la entrada de vehículos

Archivo - Vehículos circulando por la carretera Ma-19 de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca, con los votos a favor del PP, el PSIB, MÉS per Mallorca y El PI, ha instado al equipo de gobierno a avanzar en la tramitación de la ley para limitar la entrada de vehículos en la isla.

Es uno de los puntos de una moción defendida este jueves por el grupo socialista y que ha salido adelante en su totalidad excepto el punto que reclamaba impulsar los proyectos del tren de Llevant y del tranvía de Palma.

La iniciativa buscaba instar al Consell a tramitar la ley, que el PSIB registró la semana pasada basándose en el borrador presentado por el equipo de gobierno hace meses.

No obstante, el PP ha presentado una transacción 'in voce' para que el punto pidiera "seguir tramitando" la normativa y eliminar que deba completarse antes del próximo verano, algo que ha sido aceptado.

La moción, ha apuntado el PSIB en un comunicado, también incide en la necesidad de trabajar en favor del transporte público y de la movilidad sostenible.

EDUCACIÓN 0-3

El pleno también ha estimado, de forma parcial, otra iniciativa presentada por los socialistas relativa a mejorar las condiciones de los centros asistenciales que prestan servicio en la atención de niños de entre cero y tres años en Mallorca.

Estos centros, ha recordado el partido, disponen de un reglamento aprobado hace dos años que les obliga a adaptarse a "una nueva realidad" como centros asistenciales no educativos.

Las adaptaciones y las ayudas previstas en la ley, no obstante, "no llegan a los centros", motivo por el cual el grupo socialista ha impulsado esta iniciativa.

La consellera Beatriu Gamundí ha señalado que estos centros, que suman más de 50 en la isla, "no pueden dejar sin atención a las familias que buscan conciliación con el cuidado de sus niños".

"Las ayudas directas no están llegando a quienes las necesitan ni permiten ayudar a las familias vulnerables, pese a que nos consta la voluntad de hacerlo por parte del IMAS", ha apuntado.

CONTRA LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE MEMORIA

El PSIB, por contra, ha visto como el pleno ha tumbado otra iniciativa que buscaba que la institución insular se posicionara en contra de la derogación de la ley de memoria democrática, un proceso en el que el Parlament ya ha avanzado con el apoyo del PP y de Vox.

"El Consell no se puede poner de perfil en la defensa de la memoria y la dignidad de las víctimas de uno y otro bando. Derogar la ley es indignante, es un error político y un insulto a todas las víctimas del franquismo", ha dicho el conseller Joan Ferrer.

El socialista ha recriminado a los 'populares' su "actitud cambiante" y que hayan "renunciando a la centralidad política y asumido los postulados de la extrema derecha".

"La memoria no es un deber de un partido y recordar no es dividir, es hacer justicia. No se puede dar aire al revisionismo y al negacionismo", ha sentenciado.