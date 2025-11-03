El PP de Mallorca reclama al Gobierno "medidas reales" de apoyo a los autónomos

El PP de Mallorca presenta una moción en defensa de los autónomos - PP

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP presentará una moción en el Consell de Mallorca para reclamar al Gobierno de España que impulse "medidas reales" de apoyo a los autónomos ante el, a su juicio, constante aumento de las cotizaciones, la presión fiscal y la falta de seguridad jurídica.

La propuesta, según ha señalado la formación 'popular', destaca que los más de 90.000 autónomos que hay en la isla son "un pilar fundamental" de la economía y del tejido social, pero que cada vez tienen "más dificultades" para mantenerse en marcha debido a "un sistema que penaliza el esfuerzo y el emprendimiento".

Para la consellera electa del PP Maria Garrido, mientras los autónomos "luchan cada día por salir adelante", el Gobierno central "solo sabe ponerles trabas: más cotizaciones, más burocracia y ninguna medida que les aporte estabilidad".

"Es el reflejo de un Ejecutivo que ha abandonado a quienes realmente generan riqueza y empleo", ha considerado la 'popular', quien ha denunciado que desde 2018 el Gobierno ha aprobado hasta diez subidas de las cotizaciones sociales, "agravando la situación de miles de pequeñas empresas y profesionales".

El PP también pide que se aplique la Directiva Europea 2020/285, que simplifica el IVA para los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros, con el fin de reducir la carga administrativa y fiscal que "ahoga a muchos pequeños emprendedores".

"Pedimos menos impuestos, menos trabas y más apoyo para quienes se esfuerzan, arriesgan y crean oportunidades, los autónomos no quieren subvenciones, quieren seguridad y poder trabajar con libertad", ha subrayado Garrido.

La moción insta al Govern a seguir impulsando políticas activas de autoempleo, conciliación y relevo generacional, especialmente entre los jóvenes y las mujeres emprendedoras, y pide al Gobierno central que garantice el derecho a pensión de los autónomos con deudas con la Seguridad Social y que estudie la aplicación de la cuota cero para rentas bajas o nuevos emprendedores.

"Los autónomos son el motor de esta isla, sin ellos no hay comercio, no hay vida en los pueblos ni oportunidades para los jóvenes", ha agregado la 'popular', concluyendo que su partido "siempre estará a su lado".