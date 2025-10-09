El PP de Manacor asegura que la ley de obtención de suelo no afecta a Son Macià y acusa a la izquierda de "engañar"

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Manacor ha asegurado que la ley de obtención de suelo no afecta a Son Macià y ha acusado a MÉS y PSOE de "mentir deliberadamente y engañar" a los vecinos "haciéndoles creer que la ley puede suponer un riesgo para el núcleo".

Según los 'populares', los grupos de la izquierda están llevando a cabo una campaña de "desinformación y alarmismo" a raíz de la aprobación de la ley autonómica de obtención de suelo.

"No existe ningún proyecto ni base legal que permita aplicar esta ley en Son Macià, la izquierda solo quiere hacer populismo y generar miedo para presentarse como salvadores", ha criticado la portavoz del PP en el municipio, Maria Antònia Sansó, para después agregar que "la realidad es que ni se han leído la ley ni la han entendido".

Desde el PP de Manacor han insistido en que la normativa no permite ningún tipo de actuación de este tipo en zonas como Son Macià, ya que "no cumple en absoluto" los requisitos técnicos ni urbanísticos que establece la ley para desarrollar un proyecto residencial estratégico en esta área de transición.

"Los vecinos pueden estar tranquilos, este despropósito no solo lo rechaza el PP de Manacor: es que la propia ley no lo permitiría", ha apuntado Sansó, quien ha vuelto a arremeter contra la izquierda por "intoxicar para intentar hacer ruido".

Igualmente, ha lamentado que MÉS y PSOE "utilicen el miedo y la mentira como arma política, en lugar de trabajar con rigor y responsabilidad para mejorar la vida de los ciudadanos".

"Nosotros siempre defenderemos el bienestar y la tranquilidad de los vecinos de Son Macià y de todo Manacor, frente a los intentos de manipulación de unos partidos que solo quieren hacer oposición a cualquier precio", ha concluido la portavoz.