El PP de Manacor considera insuficiente que se anuncien solo cuatro cámaras de videovigilancia en Porto Cristo

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Manacor ha exigido al alcalde, Miquel Oliver, que cumpla el acuerdo aprobado por unanimidad en el pleno hace un año y medio para instalar cámaras de videovigilancia en los puntos conflictivos del municipio y considera "totalmente insuficiente" que ahora se anuncien únicamente cuatro cámaras en Porto Cristo.

El presidente de la Junta Local del PP, Mateu Fullana, ha recordado que fue el PP quien llevó esta iniciativa al pleno y consiguió el apoyo de todos los grupos municipales.

A pesar de ello, ha lamentado que haya tenido que pasar un año y medio para que el gobierno municipal empiece a actuar. "Hace un año y medio conseguimos que todo el pleno estuviera de acuerdo en utilizar la tecnología para mejorar la seguridad en los puntos conflictivos del municipio. Ahora Miquel Oliver anuncia cuatro cámaras en Porto Cristo para controlar los vertidos de residuos y lo presenta como una gran actuación. Llegan tarde y lo que anuncian es totalmente insuficiente", ha afirmado Fullana.

Los 'populares' consideran positiva cualquier actuación que permita perseguir los vertidos ilegales y mejorar la limpieza de Porto Cristo, pero recuerdan que el acuerdo aprobado iba mucho más allá y planteaba la instalación de cámaras de videovigilancia en los puntos conflictivos del término municipal.

"Si las cámaras son útiles ahora para combatir comportamientos incívicos, también lo eran hace un año y medio cuando lo propuso el PP. Lo que no aceptamos es que después de todo este tiempo el gobierno municipal se conforme con cuatro cámaras. Queremos que se cumpla íntegramente aquello que aprobamos entre todos", ha remarcado.

Fullana ha reclamado al Ayuntamiento que identifique, en coordinación con la Policía Local y cumpliendo todos los requisitos legales, los puntos donde la instalación de cámaras pueda contribuir a prevenir actos delictivos, mejorar la seguridad y facilitar la labor policial.

"Manacor necesita más prevención y más herramientas para nuestros policías. Las cámaras no sustituyen a los agentes, pero son una herramienta que puede ayudar a prevenir, identificar y actuar ante determinadas situaciones. Si tenemos esta posibilidad, no entendemos por qué el Ayuntamiento ha dejado pasar un año y medio", ha señalado.

El presidente de la Junta ha insistido en que los acuerdos del pleno "están para cumplirse" y ha reclamado al gobierno de Miquel Oliver que explique qué actuaciones piensa desarrollar para ejecutar completamente una iniciativa que contó con el apoyo unánime de la corporación.

"Nos alegramos de que, aunque sea tarde, Miquel Oliver empiece a asumir propuestas que el PP lleva tiempo reclamando. Pero Manacor no necesita anuncios a medias. Necesita que se actúe en los puntos donde hay problemas y que aquello que se aprueba en el Pleno después se convierta en hechos", ha concluido Mateu Fullana.