El PP de Manacor reclama la retirada de algas acumuladas en la playa de s'Illot

Playa de s'IIlot. - PP MANACOR

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Manacor ha reclamado al Ayuntamiento la limpieza de la playa de s'Illot ante la acumulación de algas en la orilla, una situación que, según la formación, dificulta el uso del arenal al inicio de la temporada turística.

En un comunicado, el presidente del PP de Manacor, Mateu Fullana, ha criticado el estado en el que se encuentra la playa en pleno mes de junio y ha considerado que perjudica a vecinos y a visitantes.

Fullana ha atribuido esta situación a la falta de mantenimiento de los espacios públicos por parte del Consistorio y ha sostenido que el estado actual del arenal impide disfrutar del lugar en condiciones adecuadas.

Asimismo, ha acusado al Ayuntamiento de gestionar el municipio en función de "intereses ideológicos" y ha asegurado que determinadas decisiones adoptadas en materia turística acaban perjudicando a los residentes.

El PP ha advertido de que este tipo de situaciones contribuyen a deteriorar la imagen del municipio y afectan a la calidad de vida de sus habitantes.