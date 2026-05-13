El PP de Menorca celebra la ampliación del servicio de UVI móvil en Es Mercadal

Archivo - Np El 061 Pone A Prueba Un Sistema Para Alertar A Los Conductores De La Cercanía De Una Uvi Móvil - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MENORCA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Menorca ha valorado positivamente la ampliación del horario de la ambulancia de soporte vital avanzado de la base de Es Mercadal, que a partir del 15 de junio pasará a prestar servicio las 24 horas del día durante todo el año.

"El PP vuelve a demostrar que cumple con sus compromisos y trabaja para convertir en realidad las demandas históricas de los menorquines", ha subrayado la diputada 'popular' en el Parlament Maite Torrent

El partido, en un comunicado, ha recordado que durante las legislaturas de Francina Armengol el servicio de ambulancia únicamente operaba de lunes a viernes entre las 8 y las 20 horas y que con el actual Govern el horario se amplió a todos los días de la semana.

"En 2024 presentamos una proposición no de ley en el Parlament para reclamar la ampliación del servicio en la medida de lo posible. Fruto de ese trabajo, el servicio pasó entonces a operar también los fines de semana, ampliando la cobertura de lunes a domingo", ha dicho Torrent.

Ahora, ha reivindicado, la Conselleria de Salud ha dado "un paso más" con la ampliación definitiva del servicio a las 24 horas todos los días de la semana. "Se ha estado trabajando de forma seria, coordinada y constante desde el primer día", ha subrayado.

La diputada ha enmarcado esta actuación en el trabajo que el Govern está llevando a cabo para "reforzar" la sanidad pública en Menorca, ampliando servicios para evitar desplazamientos "innecesarios" a Palma.