El PP de Montuïri celebra la inversión de 1,2 millones de euros para finalizar Fornés el proyecto de Son Fornés

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Montuïri ha celebrado la aportación de 1,2 millones de euros procedentes del impuesto de turismo sostenible (ITS) para poder finalizar el Centro de Investigación y Documentación del Patrimonio Arqueológico de Son Fornés.

La iniciativa, ha señalado los 'populares' en un comunicado, ya recibió en 2017 financiación procedente del ITS, así como aportaciones de otras instituciones y entidades. Sin embargo, los años de retraso y los problemas acumulados han provocado que la actuación continúe hoy sin estar completada.

La portavoz de la formación, Maria Elena Jaume, ha destacado que esta nueva partida permitirá desbloquear definitivamente un proyecto esencial para el municipio. "Son Fornés no es simplemente una obra o un proyecto más. Es una parte fundamental de la historia, la cultura y el patrimonio de Montuïri. Después de tantos años de espera, los vecinos merecen ver este proyecto terminado y en funcionamiento", ha afirmado.

Jaume ha lamentado que la gestión municipal no haya sido capaz de culminar el proyecto con los recursos inicialmente disponibles y que hayan tenido que pasar tantos años para que Montuïri pueda empezar a vislumbrar una solución definitiva.

"Se han perdido demasiados años. Un proyecto de esta importancia necesitaba seguimiento, planificación y una gestión rigurosa. No es normal que una actuación iniciada hace casi una década continúe pendiente y haya necesitado una nueva inyección económica para poder llegar a su fin", ha remarcado.