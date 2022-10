El PP se opone a la subida de la tasa de basuras y del suministro de agua potable en Es Mercadal

MENORCA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y presidente de la junta local del PP en Es Mercadal, Cristóbal Pons, ha anunciado que su formación votará en contra de la modificación de las nuevas ordenanzas de recogida de basuras y del agua que serán debatidas en el pleno de este miércoles y que recogen incrementos medios del 30 por ciento y del 6 por ciento en los recibos de ambos suministros, respectivamente.

"Estamos totalmente en contra de que en estos momentos se incremente la presión fiscal de los ciudadanos cuando peor lo están pasando y con unas previsiones para los próximos meses nada favorables", ha dicho Pons, quien ha añadido que desde el PP promueven bajadas de impuestos en lugar de subidas.

Según el portavoz 'popular', "no tiene sentido que, por un lado, el Gobierno central y el Govern anuncien ayudas millonarias, que generan una gran incertidumbre por la dificultad que supone cumplir los requisitos y la gran burocracia que acarreará a ciudadanos y a la administración, y, por otro, nos frían a impuestos cuando lo más razonable y eficiente es bajar los impuestos y reducir la burocracia".

En este sentido, Pons ha calificado de "sinsentido" la negativa del equipo de gobierno del Consell de Menorca de transferir fondos a los ayuntamientos para evitar el encarecimiento de la tasa de basuras.

"Desde el Grupo Popular en el Consell pedimos a la presidenta Susana Mora que sea sensible y contribuya a minimizar la subida del recibo de las basuras fruto del nuevo impuesto del Govern y de las nuevas tarifas del Consorcio, tal como ha hecho el PP en el Consell de Ibiza", ha manifestado Pons, quien ha asegurado "no entender cómo se puede decir que no a una propuesta de este tipo".