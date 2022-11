El PP de Palma pide que los 240 millones destinados al tranvía se utilicen para mejorar "de verdad" la movilidad

PALMA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Palma ha pedido al equipo de gobierno que los 240 millones que costará el proyecto del tranvía se utilicen para mejorar "de verdad" la movilidad de la ciudad, como por ejemplo para la "electrificación total de la flota" de la EMT.

Según ha explicado la formación en nota de prensa, dicho proyecto "carece de los informes técnicos que lo avalen, al igual que sucedió con el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU)".

"No queremos una ciudad donde el tranvía se convierta en protagonista, elimine árboles, perjudique a los ciudadanos y elimine aparcamientos", ha dicho el presidente del PP de Palma, Jaime Martínez.

En este punto, ha criticado la falta de coordinación entre administraciones, ya que, bajo su juicio, "el estudio acústico no está hecho y el de accesibilidad es desfavorable, aunque el proyecto ya tiene definido el trazado".

"En algunas calles de Palma, el tranvía y las catenarias pasarán por al lado de viviendas y habitaciones, lo que supondrá una merma de la calidad de vida de los palmesanos que residan en estas zonas y a los que el PSOE no ha preguntado si quieren esta infraestructura a escasos metros de sus casas", ha añadido el 'popular', que ha reiterado que se trata de un proyecto "no consensuado".

La formación ha indicado asimismo que la llegada de 240 millones para la movilidad de la ciudad "es una buena noticia", pero que "antes de pensar en tranvías hay otros proyectos que pueden beneficiarse de este dinero".

En este sentido, han considerado que en la EMT hay margen de mejora para que la empresa pueda ofrecer un mejor servicio a los usuarios. "Este dinero es una oportunidad para tener una flota totalmente electrificada, de ampliar las líneas y de tener un transporte público a la altura de la octava ciudad de España", han continuado.

Además, Martínez ha contemplado que se podría construir la red de aparcamientos subterráneos. "Por eso, el PP le tiende la mano a Hila para pactar el futuro de la movilidad de Palma, pero debe paralizar este proyecto de tranvía", ha manifestado.

El presidente del PP de Palma ha destacado también que existen "discrepancias" entre el trazado peatonal planteado en el Plan General y el del propio tranvía, de la misma forma que hay en el nudo de Son Bordoy.

"El proyecto tampoco cuenta con un informe sobre el impacto de las catenarias ni con el informe que la Comisión Balear de Medioambiente exigió en 2011 sobre rutas alternativas y de afectación del tramado", ha alertado.

En este punto, desde el PP han hecho hincapié en que cuando se compara el bus con el tranvía, existen múltiples diferencias que resaltan la viabilidad de uno sobre el otro. "El bus no elimina aparcamiento ni arbolado y no necesita catenarias, el tranvía sí; el bus necesita 15 minutos para ir al aeropuerto, el tranvía 30 minutos; el bus tarda 18 minutos en llegar a Playa de Palma, el tranvía necesita 25; el bus no elimina carriles de circulación ni necesita ninguna obra faraónica, pero el tranvía sí", ha subrayado la formación.

Por lo que respecta al coste, desde el PP han señalado que los 240 millones no contemplan la compra de los vagones, lo que añadiría, según han afirmado, 100 millones más al proyecto "de los que nada se ha dicho".