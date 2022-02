El PP de Palma reclama que se paralice el nuevo PGOU porque "nace caducado y obsoleto"

PALMA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, ha asegurado este lunes que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "nace caducado y obsoleto pues se sustenta en datos correspondientes a los años 2011 y 2012", por lo que "debe paralizarse".

Celeste ha anunciado que la formación instará al Ayuntamiento de Palma en el pleno del jueves a presentar un avance del PGOU con los criterios, los objetivos y las soluciones generales que fundamenten la revisión actual.

En este sentido, ha reprochado al Pacto que "10 años después no se haya dignado a actualizar los datos" afirmando que los ciudadanos de Palma "no se merecen un PGOU desactualizado y cargado de ideología".

La portavoz 'popular' ha añadido que el PP también reclamará un estudio de impacto económico y social de supervivencia de los mercados municipales "antes de que la aprobación del nuevo planeamiento urbanístico acabe con ellos" como consecuencia de "la bunkerización que supondrá el desarrollo de las 'supermanzanas' que contempla el nuevo PGOU".

"No hay núcleo más importante de convivencia y de reactivación económica y los mercados se ahogarán y morirán si no se puede acceder a ellos porque no podrán sobrevivir únicamente con los vecinos", ha explicado.

Por otro lado, ha apuntado que la peatonalización de Cotlliure "no ha tenido en cuenta los problemas de aparcamiento que generará en el barrio de Camp Redó", por lo que ha dicho que antes de que se inicien los trabajos se estudie el impacto socioeconómico del proyecto junto con los vecinos.

"Los vecinos de Camp Redó están desesperados. Ni se les ha escuchado ni se ha consensuado nada con ellos y nadie les ha explicado si el proyecto les dejará más incomunicados, si dispondrán de más transporte público y cuál será el impacto que tendrá en las necesidades de aparcamiento", ha manifestado Celeste, quien ha añadido que "la misma falta de consenso en Nuredduna está desesperando a los vecinos de Nicolás de Pax".

Por eso, ha reclamado que el transporte público "tiene que pasar por Nuredduna" para prevenir los problemas que generará el cierre al tráfico de la mitad de la plaza García Orell.

"Queremos que se mantenga el tráfico en la Plaza de las Columnas como hasta hoy. También que se devuelva el recorrido de las líneas 5, 11, 15 y 25, se recuperen las líneas de la EMT suprimidas, acortadas y divididas, tal y como se acordó con los sindicatos de la empresa municipal, y que se amplíe el Bus de Nit hasta los barrios de Ponent", ha concluido.