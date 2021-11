El PP pide a Cort un estudio de impacto social y económico de las restricciones del tráfico en Santa Catalina

PALMA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido al Ayuntamiento de Palma que elabore, en un plazo de tres meses, un estudio de evaluación del impacto sobre la actividad social, laboral y comercial que conlleva la aplicación de medidas que afectan a la movilidad de vehículos en Santa Catalina, recogidas en el Plan Especial de Protección Arquitectónica y Ambiental del barrio.

Según han advertido este jueves en nota de prensa, mientras eso no ocurra, han instado a Cort a suspender la aplicación de estas medidas, aprobadas con los votos en contra de los populares y que cuentan "con un amplio rechazo de los vecinos y comerciantes de la zona". Dicha propuesta ha sido denegada por el equipo de gobierno.

En este sentido, la portavoz de la formación municipal, Mercedes Celeste, ha lamentado que el gobierno de Hila "no haya previsto

un plan económico para el mercado de Santa Catalina ni se haya preocupado por su supervivencia". Esto, sumado al "abandono del mercado de Camp Redó o la peatonalización de Nuredduna, que los comerciantes ven como una amenaza".

Asimismo, Celeste ha reprochado al regidor de Promoción Económica y Ocupación, Rodrigo Romero, que "pasará a la historia como el responsable de la muerte de los mercados municipales".

Por último, la portavoz ha considerado que el equipo de gobierno "no está velando por la protección y conservación de los mercados", después de haber cerrado el Mercado de Camp Redó a principios de legislatura, "porque no fueron capaces de subsanar las deficiencias que presentaba y por no saber cómo o cuándo volverá a abrir".

Sobre esto, la formación ha reclamado también que, en un plazo de dos meses, presenten un plan para la rehabilitación integral y puesta en funcionamiento de este espacio.