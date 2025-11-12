El PP pide al Gobierno central "cumplir con sus obligaciones" antes de solicitar la reubicación de migrantes

Los consellers insulares del PP María Magdalena García y Bernat Vallori antes de atender a los medios. - EUROPA PRESS

PALMA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Consell de Mallorca ha reclamado al Gobierno central que "cumpla con sus obligaciones" en materia migratoria antes de plantearse una redistribución de las personas llegadas al archipiélago en otros territorios del propio Estado español o de Europa, o bien solicitar una compensación económica a cambio de acogerles.

Así ha respondido la consellera insular del PP María Magdalena García, al ser preguntada en rueda de prensa por la calificación que ha dado la UE a España --junto a Italia, Grecia y Chipre-- de que se trata uno de los Estados europeos con mayor presión migratoria.

La representante 'popular' ha afirmado que "aún no se han planteado" recurrir a los mecanismos europeos que abre esta declaración pero ha solicitado que el Gobierno de España, primero, "cumpla" con la Ley de Extranjería y pida la activación de Frontex en Baleares. "Después se verá si se piden otras acciones", ha alegado.