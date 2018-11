El PP pide otro veterinario para Son Reus y así poder abrir al menos una tarde a la semana

Publicado 08/11/2018 13:49:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Popular, Margalida Durán y el regidor Javier Bonet, han presentado este jueves una proposición para pedir al equipo de gobierno que en los próximos presupuestos se contemple la dotación de una plaza de veterinario para el centro.

En el acto, que ha tenido lugar en el propio centro canino de Son Reus, Durán ha explicado que el objetivo es que si se dota esta plaza ya existente se pueda abrir el centro, por lo menos, una tarde a la semana.

"Actualmente Son Reus solo abre por las mañanas y de ampliarse el horario a las tardes, se favorecerá el incremento de las adopciones y se dará facilidades a todos aquellos voluntarios que acuden al centro a pasear a los animales", ha dicho la regidora popular.

Durán ha recordado que su grupo ya pidió que se dotara al centro de una plaza de veterinario más en 2016 y 2017, propuesta que "ha caído en saco roto" por "falta de voluntad del equipo de gobierno".

Además, la edil ha señalado que "no se entiende" que denieguen su petición porque "dotar una plaza de veterinario más tiene un coste 50.000 euros anuales" y "en un momento en el que el consistorio ingresa 50 millones de euros más, no tiene sentido no destinar esta cantidad a mejorar la calidad de vida de los animales de Son Reus".