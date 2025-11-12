El PP pide al PSOE que "deje de jugar" con la gratuidad del transporte público y apoye su blindaje en el Congreso

Archivo - La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, en rueda de prensa. - PP - Archivo

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido este miércoles al PSOE que "deje de jugar" con la gratuidad del transporte público en Baleares y este jueves sus diputados apoyen su blindaje en el Congreso votando a favor de la enmienda de la Izquierda Confederal sobre la materia en la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en el Parlament, la portavoz adjunta del PP, Marga Duran, ha recordado que los 'populares' votaron a favor de la enmienda en el Senado y ha pedido a los socialistas --que votaron en contra-- que rectifiquen y hagan lo mismo en la Cámara baja este jueves.

Duran ha criticado la hipocresía del PSOE, "que en Madrid hace una cosa y aquí dice la contraria", y ha recordado que el PP siempre ha estado a favor de la gratuidad pero con la financiación total asumida por el Gobierno central.

Según la 'popular', son el Govern, el Ayuntamiento de Palma y los consells insulares quienes están asumiendo esta gratuidad desde el momento en que el Ejecutivo central no ejecuta las transferencias para esta financiación.

El portavoz del PSIB en la Cámara autonómica, Iago Negueruela, no ha aclarado cuál será el voto de los suyos este jueves en el Congreso, aunque ha reivindicado que si hay gratuidad del transporte público es "gracias al Gobierno de Pedro Sánchez". "Veremos cómo queda fijado", ha afirmando que ha sido el Ejecutivo central el que lo ha hecho posible año tras año. "Defendemos la gratuidad y estamos a favor de forma clara", ha reiterado.