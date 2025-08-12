El PP pide rebajar la tasa del agua del 50% en Maó para aprobar el Plan Económico Financiero

MENORCA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Maó, Virginia Victori, ha expuesto este martes que su partido no permitirá aprobar el Plan Económico Financiero que ha propuesto el equipo de gobierno liderado por el socialista Héctor Pons si no se lleva a cabo una rebaja del 50 por ciento de la factura del agua y una bajada de 3 puntos del IBI.

Asimismo, ha pedido que el alcalde comparezca públicamente cada tres meses para rendir explicaciones acerca de las actualizaciones en el Plan Económico Financiero. "Una medida totalmente necesaria para que el alcalde demuestre que realmente está trabajando y no ocupando un puesto de responsabilidad que desampara", ha dicho Victori.

A su parecer, "si es suficientemente capaz de ocupar la silla que asuma las responsabilidades que esta conlleva y sino, como ya le dijeron en el pleno, que dé un paso atrás".

La portavoz 'popular' ha denunciado públicamente que "la gestión económica durante este mandato ha sido un desastre" si se valoran los "graves problemas relacionados con el suministro de aguas, la financiación municipal y la elaboración de presupuestos".

Por su parte, la concejala Maribel Llufriu ha calificado de "muy preocupantes" las acciones y actividades económicas realizadas por el equipo de gobierno hasta tener que hacer frente a la situación económica con un plan de acción.

Victori ha desglosado los principales fallos detectados en el diagnóstico del interventor municipal, como la gestión deficitaria de la recaudación municipal.

"Los presupuestos han sido, según el PP, mal planificados y mal ejecutados, con una financiación irregular y desprevenida, generando desajustes temporales entre ingresos y gastos por la falta de ejecución de recaudación de fondos y previsión" ha manifestado la 'popular', quien ha remarcado que "gastar sin control es la infracción más grave y demuestra una absoluta irresponsabilidad en la gestión pública".

En este sentido, ha recalcado que el Plan Económico Financiero presentado por el equipo de gobierno "demuestra la mala gestión financiera del municipio, dónde a parte de constatarse un déficit presupuestario de 439.000 euros en el ejercicio 2024, también se puede comprobar malas praxis del equipo del gobierno socialista".

"Pensando en los ciudadanos hemos propuesto una serie de medidas al alcalde para poder abstenernos y dejar que su plan salga adelante, siempre y cuando responda a nuestras peticiones" ha concluido la portavoz del PP.