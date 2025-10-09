El PP pide la reprobación del exconseller socialista Marc Pons por su gestión en el proyecto de reforma de Fornells

MENORCA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Consell de Menorca ha registrado una propuesta de acuerdo para el próximo pleno con el objetivo de reprobar al exconseller socialista Marc Pons por la "mala gestión" en el proyecto de reforma del puerto de Fornells durante la pasada legislatura, destacando "las graves deficiencias del proyecto, la falta de diligencia en su supervisión y la ausencia de consenso previo con vecinos y técnicos municipales".

Los 'populares' han explicado este jueves que la iniciativa se fundamenta en las conclusiones de la auditoría encargada por el Govern al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos "que pone en evidencia graves deficiencias tanto en el diseño como en la ejecución del proyecto".

"Entre los fallos más destacados en el informe está la ausencia de un sistema adecuado de evacuación de aguas residuales y pluviales, lo que ha provocado vertidos de aguas fecales en viviendas y calles del núcleo urbano", han añadido.

Asimismo, han subrayado que la auditoría denuncia que el proyecto fue licitado antes de la firma del convenio con el Ayuntamiento de Es Mercadal.

"Eso impidió incorporar las observaciones de los técnicos municipales y las demandas vecinales, que ya advertían de fallas graves, reflejo de una falta total de sensibilidad y diálogo con los residentes de la urbanización y los funcionarios del consorcio", han remarcado.

Desde el PP han hecho hincapié en que el proyecto, que supuso una inversión pública de más de ocho millones de euros, "no solo fracasó en su objetivo de modernizar las infraestructuras portuarias, sino que ha acabado generando problemas de salud pública, malos olores e inundaciones en viviendas y establecimientos".

"El Govern ha tenido que asumir el coste de las reparaciones y encargar una auditoría independiente para esclarecer los hechos, mientras que el PSIB ha intentado desviar la atención culpando al actual equipo de gobierno y al conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, pese a que este ni diseñó, ni licitó, ni ejecutó la obra, sino que fue responsabilidad directa del entonces conseller socialista Marc Pons", han manifestado.

Desde el Consell Insular, el PP ha considerado "imprescindible" dejar constancia institucional de la "mala gestión y la falta de transparencia" que rodearon este proyecto, por respeto a la ciudadanía y en defensa del buen gobierno.

La propuesta de acuerdo de los populares también denuncia el impacto medioambiental negativo que ha generado esta actuación, ya que la salinidad de las aguas impide su reutilización y frena los objetivos de la administración en materia de aprovechamiento hídrico para la agricultura.

También buscan la reprobación pública ante la actuación de Marc Pons y del anterior Govern socialista, presidido por Francina Armengol, "por su negligencia y pésima gestión de un proyecto defectuoso y perjudicial para los vecinos de Fornells e instamos al PSOE y al propio Pons a comparecer públicamente y dar explicaciones por este fracaso".

El PP ha matizado que el objetivo es trasladar este acuerdo al Govern, a PortsIB, al Ayuntamiento de Es Mercadal y a todos los grupos del Parlament "como manifestación institucional en defensa del buen gobierno, la transparencia y el interés general de Menorca".