El PP pide responsabilidades al presidente del Consell de Ibiza por las consideraciones del interventor

Publicado 27/10/2018 13:33:36 CET

IBIZA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha pedido responsabilidades al presidente del Consell de Ibiza, Vicent Torres, tras la exigencia formulada por el interventor de la institución sobre el presunto incumplimiento de la legalidad en las contrataciones del departamento de Bienestar Social, dirigido por la consellera Lydia Jurado.

Para el PP de Ibiza, es "gravísimo" el incumplimiento "sistemático" de la ley en las contrataciones del Consell, en especial en el área de Servicios sociales, y "más grave es aún que a Vicent Torres le dé igual, no haga nada para enmendar la situación y prefiere la silla a hacer lo que hace tiempo que venimos pidiendo: el cese de Jurado", ha señalado el presidente del PP de Ibiza, José Vicente Marí Bosó, quien ha calificado la actitud de Torres como de "auténtica temeridad".

"Vicent Torres, por mantenerse en la silla, no debería saltarse la ley, por mantenerse en la silla no debería perjudicar a las entidades del tercer sector social. Si sistemáticamente Torres se salta la ley en las contrataciones, quién asegura los precios que se pagan con dinero público, quién asegura a las entidades que los servicios que prestan les van a ser pagados, quién asegura que los importes que se asumen en contra del criterio de la fiscalización, no resulta perjudiciales para los ciudadanos", ha criticado.

El PP también ha dicho que es "muy sorprendente" que la vicepresidenta del Consell, Marta Díaz, "tan insigne jurista, ahora permanezca impasible ante tal desastre en los procedimientos administrativos".

"Cubrir en todo la incapacidad de Torres, no debería llevarla a ser complaciente con los incumplimientos de la legalidad", ha destacado Marí Bosó.

El presidente del PP Ibiza ha señalado que es hora de cambiar a Torres y a Jurado y es hora de que "la gestión eficaz y la legalidad entren por la puerta del Consell Insular para hacer las políticas que mejoren la vida de los ibicencos en todos los órdenes y, especialmente, la de aquellos que son dependientes o tienen discapacidad junto con las entidades que prestan servicios a la Administración porque llegan donde ésta no llega".