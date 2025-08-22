El PP plantea que ningún migrante "sin papeles" pueda regularizarse y que sean repatriados si delinquen

El diputado por Baleares y portavoz adjunto del grupo 'popular' en el Congreso, José Vicente Marí Bosó - PP

PALMA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha planteado "lanzar el mensaje" de que ningún migrante que entre en España "sin papeles" va a poder regularizarse y de que serán repatriados de forma inmediata si delinquen.

Así se ha expresado este viernes el diputado por Baleares y portavoz adjunto del grupo 'popular' en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, después de haberse reunido, junto con el también parlamentario Miquel Jerez, con el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas.

Marí Bosó ha defendido que el PP es un "partido de Estado que va a ayudar" a dar respuesta a la crisis migratoria que vive el archipiélago, pero ha exigido al Gobierno "una política de colaboración con Argelia y una lucha implacable contra las mafias".

"El Gobierno debe asumir un cambio en la política migratoria para poder atender en condiciones de dignidad a las personas que llegan y que, como es lógico, lo único que quieren es progresar, pero el progreso no es apelotonarlos a 50 grados y sin Cruz Roja porque el delegado del Gobierno se ha olvidado de incluir a Formentera en el convenio", ha sostenido.

Tampoco, ha considerado, se puede "cargar" la acogida de los menores extranjeros no acompañados a los consells insulares, que en el caso de la menor de las Pitiusas le supone dedicar "cerca del 25% de su presupuesto".

"Hay que lanzar el mensaje de que nadie que entre sin papeles va a poder regularizarse y también el de que cada acto ilícito de cualquier persona irregular supone la repatriación inmediata, que es otra cosa que el Gobierno de Sánchez no está haciendo", ha propuesto Marí Bosó.

"¿DÓNDE ESTÁ SÁNCHEZ?"

El portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados también ha cargado contra el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, por su supuesta inacción ante una crisis migratoria que "empezó hace siete años con este Gobierno y se recrudece".

"¿Dónde está el Gobierno? ¿Dónde está Sánchez? ¿A qué se dedica a parte de estar en la hamaca?", se ha preguntado.

Jerez, por su parte, ha reclamado al Gobierno que reconozca "esta avalancha de inmigración ilegal" y ha reprochado que ningún representante del Ejecutivo haya viajado "nunca" a Formentera.

"Le pedimos que dé un paso al frente y se ponga al costado de aquellas personas que institucionalmente más padecen. Porque aquí no solo se trata de una cuestión de responsabilidad, sino también de una cuestión de lealtad. Y esta falta de respuesta por su parte es una falta de lealtad institucional más. Y las pruebas están y son absolutamente evidentes", ha lamentado.

EL CASO DE FORMENTERA

Marí Bosó ha definido a Formentera como el "punto álgido" de la crisis migratoria de Baleares al ser la "zona cero" de las llegadas de pateras.

En esa línea, Jerez ha reclamado la implementación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en la menor de las Pitiusas, la puesta en marcha de una "política preventiva en materia de migración" y el despliegue de Frontex.

"Está operando en otros territorios como Canarias, Algeciras o Ceuta. ¿Por qué no lo está haciendo en Formentera que tiene la misma presión?", se ha cuestionado.

Portas, por su parte, ha reprochado que "ninguno de los responsables de esta situación" se hayan reunido con los representantes de la institución que preside.

"Los datos son los datos y hoy ya tenemos 137 menores y unos servicios colapsados", ha sentenciado.