El PP presentará una moción en el Consell contra la "nula gestión" del Gobierno en la crisis migratoria en Mallorca

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, muestra un gráfico de la evolución de la llegada de menores extranjeros no acompañados a la isla - EUROPA PRESS

PALMA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Mallorca presentará una moción en el pleno del Consell del próximo mes de septiembre contra la, a su juicio, "nula gestión" del Gobierno estatal en la crisis migratoria en la isla.

Así lo ha anunciado la portavoz del PP en el Consell, Núria Riera, este viernes, en una rueda de prensa, en la que ha considerado "inaceptable" la "nula política migratoria" del Gobierno estatal, y ha afeado al presidente, Pedro Sánchez, que "ni conoce la realidad migratoria de Mallorca ni le interesa" y al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, que "está escondido y ha hecho abandono de sus funciones".