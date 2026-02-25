El PP rechaza la petición para que García explique en el Parlament el plan de contingencia invernal

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García, durante una comparecencia en el Parlament. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha denegado la petición de comparecencia urgente de MÉS per Mallorca para que la consellera de Salud, Manuela García, diera cuenta en la Comisión de Salud del Parlament del supuesto "fracaso" del plan de contingencia invernal.

Los seis votos en contra de los 'populares' han empatado con los seis votos a favor de PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto, ya que en caso de empate se resuelve por voto ponderado de los Grupos Parlamentarios en el pleno y el PP tiene más diputados que el conjunto de estos partidos.

Por otra parte, la misma comisión ha aprobado, por unanimidad, una proposición no de ley (PNL) del PP para pedir la Conselleria de Salud inicie los trámites para aprobar una normativa específica autonómica que regule la práctica de la sedación consciente en todos los centros sanitarios y clínicas dentales de Baleares.

Al mismo tiempo, la comisión ha dado luz verde parcialmente a otra PNL, en este caso PSIB, para el reconocimiento y el apoyo a las matronas de Baleares.

Así, se reclama al Govern que participe en los proyectos que impulsa el Ministerio de Sanidad para conocer cuál es el número de comadronas necesarias para los próximos diez años o que se lleve a cabo un plan de indicadores para evaluar el impacto de los cuidados de las enfermeras comadronas sobre la salud de la población.

El Parlament le pide al Govern que mantenga las bolsas de trabajo abiertas permanentemente para la actualización de méritos y la cobertura eficiente de las vacantes y continúe con los procesos de mejora de las condiciones laborales y el proceso de estabilización y de oposiciones hasta conseguir un máximo de un 8 por ciento de eventualidad. También, a reducir las rotaciones y la tasa de temporalidad.

Igualmente, otras de las solicitudes que se hace al Ejecutivo, es que Baleares cuente con matronas para ocupar cargos donde se toman decisiones estratégicas relacionadas con la salud sexual y reproductiva, tanto en el ámbito de la gestión, docencia, investigación y clínica.

Además, se exige un reconocimiento y consolidación del papel de las comadronas en funciones de coordinación y dirección en todos los niveles de la asistencia sanitaria pública o que se apoye a aquellos proyectos que mejoran el traslado de la evidencia científica a la práctica clínica.

Los otros asuntos a los que se refiere la iniciativa es que el Govern impulse los proyectos de promoción de la salud liderados por matronas y que se incentive la permanencia de las comadronas en Baleares mediante políticas de captación y retención del talento.

No obstante, en la PNL había otra serie de puntos que han quedado en empate y se tendrán que debatir en el Pleno del Parlament, entre los que figura que el Govern trabaje para el reconocimiento de la categoría profesional adaptada al decreto de Bolonia con el paso de A2 a A1, en coherencia con su formación y responsabilidad.

También se ha pedido que facilite la asignación de comadronas integradas a los equipos de los centros de Atención Primaria de forma estructural y deje de formar parte de las unidades de apoyo a la mujer.

Al mismo tiempo, se plantea un incremento del número de profesionales para poder afrontar el refuerzo de la orientación comunitaria, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, al fomentar hábitos de vida saludables.

Por otra parte, el Gobierno central tendría que elaborar un plan estratégico nacional para el fortalecimiento de la profesión de matrona que incluya un estudio sobre la situación actual, el establecimiento de una ratio mínima y medidas para garantizar el pleno desarrollo de todas las competencias profesionales de las matronas.

Otro de los aspectos que se dirimirá en el pleno es que el Parlament inste al Govern a promover la estabilización del empleo de las comadronas, con la reducción de la temporalidad y la mejora de las condiciones laborales intermediando, con procesos selectivos regulares, el establecimiento de incentivos para cubrir plazas en zonas de difícil cobertura y la revisión de las retribuciones de acuerdo con la suya nivel de especialización y responsabilidad.