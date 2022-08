El PP reclama al Consell de Menorca que siga el ejemplo de Ibiza para tener autobús gratis

MENORCA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Menorca, Misericordia Sugrañes, ha pedido este martes a la presidenta del Consell de Menorca, la socialista Susana Mora, que "tome nota" de la decisión del presidente del Consell de Ibiza, el 'popular' Vicent Marí, y bonifique el 50 por ciento del precio del abono del autobús al tiempo que sigue reclamando que ese importe sea aportado por el Estado.

"El PP de Ibiza ha demostrado capacidad de liderazgo, de gestión y sensibilidad para evitar el agravio que supone que los mallorquines y los españoles que viven en la Península tengan transporte público gratuito en tren y metro y los menorquines no", ha dicho la también portavoz del Grupo Popular en el Consell de Menorca, quien espera que Mora aplique el ejemplo "desde hoy mismo" para que en septiembre "sea una realidad".

Sugrañes ha destacado que el PP "ha demostrado poner al ciudadano en el centro de sus políticas y ha evitado un agravio mayúsculo donde ha podido que pone de manifiesto la escasa sensibilidad del Gobierno central con los menorquines, todo ello con la complicidad de Francina Armengol y el silencio de Susana Mora".

La 'popular' ha considerado que el Consell de Menorca debe evitar el "agravio comparativo" y bonificar el transporte público para que los menorquines también puedan viajar gratis "sin perjuicio de reclamar al Estado que pague lo que nos corresponde".

"Esa es la responsabilidad de un gobernante serio, sensible y comprometido", ha destacado Sugrañes, quien ha insistido en que "no se trata de una cuestión de fondos porque dinero hay, básicamente porque la incapacidad de gestión propicia una baja ejecución de los presupuestos y esta genera remanentes para usarlos en momentos como este".

Sugrañes espera una "reacción inmediata", aunque ha recalcado que "de momento, no les hemos oído ni reclamar lo que nos corresponde". "No sabemos si es porque están de vacaciones, porque no les interesa el tema, porque les parece bien que nos discriminen, por no importunar a Armengol o por no importunarse entre ellos porque se trata de una competencia gestionada por Més y el PSOE está sometido a este partido", ha recordado la líder de los 'populares' de Menorca.