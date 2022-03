El PP reclama un plan de choque para el sector lácteo de Mallorca

PALMA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha anunciado este miércoles que ha registrado en el Parlament una Proposición de no Ley con la que pide al Govern aprobar un plan de choque para el sector lácteo de Mallorca "para evitar el cierre de explotaciones ganaderas y la reducción de las vacas".

Así lo ha expuesto en un comunicado la diputada y portavoz de Agricultura, Asunción Pons, quien ha advertido que "estas explotaciones ganaderas únicamente lograrán subsistir si el precio de la leche cubre los costes de producción, con una rentabilidad que permita mantener la calidad de vida y la dignidad de los payeses".

"La falta de medidas eficaces y una acción política decidida de apoyo, por parte del Govern y el Consell, a la ganadería mallorquina, provocan su desaparición, con la progresiva reducción de ejemplares, el cierre de explotaciones y el abandono de este sector, lo que dificulta el relevo generacional al no incentivar la incorporación de jóvenes agricultores", ha añadido Pons.

Además, el grupo también ha señalado que el sector bovino de leche de la isla padece una crisis de rentabilidad por los bajos precios que cobran los ganaderos, una crisis acentuada por los sobrecostes de insularidad, el impacto de la pandemia y la guerra de Ucrania, así como por el encarecimiento de la energía, la alimentación del ganado, las materias primas (piensos, abonos y fertilizantes) y el transporte.

De esta manera, la diputada ha denunciado el incumplimiento de la moción del PP que el pleno del Parlament aprobó por unanimidad el pasado 16 de noviembre con siete medidas para el sector agrícola ganadero de Baleares, tras la interpelación de los 'populares' a la consellera, Mae de la Concha, en materia de política de agricultura y ganadería del Govern.

Entre estos acuerdos, la formación ha destacado la reclamación al Ministerio de Agricultura de una aportación anual de 39 millones de euros en la nueva PAC 2023-2027, "para compensar los sobrecostes de insularidad del sector primario, según el 'Estudio de costes en explotaciones agrarias y ganaderas' del Ministerio de Agricultura con datos del 2019, por lo que hoy -con los aumentos de materias primas, electricidad, gasoil y transporte- son muy superiores", han explicado. Y han añadido que "todo lo que sea obtener menos de estos 39 millones con la nueva PAC constituirá un fracaso del Govern para el sector primario de las Islas".

Por otro lado, también reclaman que el Govern destine "como mínimo 15 millones de euros del REB al sector agrícola-ganadero del archipiélago a partir de 2022 para reducir los extracostes e infraprecios provocados por la insularidad".

Los 'populares' han insistido en que la Conselleria de Agricultura sigue sin aplicar hoy el Plan Estratégico para el Sector Ganadero de Baleares 2020-2023 que aprobó por unanimidad el Parlament en noviembre de 2019, y cuya redacción autorizó el Consell de Govern el siete de febrero de 2020. Pons ha afirmado que "si el Govern hubiera aplicado el Plan Estratégico, el sector ganadero contaría con instrumentos y medidas de las que ahora carece, y no sería necesario

redactar el plan de choque".

"El Plan Estratégico para la Ganadería obtuvo en los Presupuestos autonómicos del 2020 una dotación de 300.000 euros al prosperar la enmienda que presentó el PP, porque el Govern no había previsto ninguna partida. Pero el plan aún no sido elaborado y, por tanto, no se aplica", ha concluido.