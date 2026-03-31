El PP reivindica las "soluciones" del Consell a los problemas de Mallorca frente a una oposición "nerviosa"

Archivo - La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, en rueda de prensa. - PP - Archivo

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha puesto en valor las "soluciones" aportadas por el Consell de Mallorca a los problemas de la isla con "propuestas de futuro y a corto plazo", ante una oposición "nerviosa".

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, se ha pronunciado de esta manera en la segunda sesión del Debate de Política General de la institución insular celebrada este martes.

En ese sentido, ha criticado que la oposición ahora plantee propuestas "populistas" que "no aplicaron nunca" cuando gobernaron en el Consell de Mallorca. De hecho al PSIB le ha reprochado que esté "instalado en el no" y "no ayude en nada", por lo que ha señalado que "no ofrecieran alternativas, ni propuestas".

En materia de vivienda, Riera les ha señalado que den "lecciones" cuando "no hicieron nada" en los anteriores ocho años de legislaturas y además ahora no apoyen propuestas como la de Son Busquets.

También ha destacado que el Consell ha tratado de dar "soluciones" a las construcciones de 'Fora Vila', algo que ha afeado al PSIB por "inundarla de casetas".

Por lo que se refiere a la ley de la Serra de Tramuntana, ha destacado que el equipo de gobierno trabaja en una norma que se pueda aprobar en esta legislatura y lo quiere hacer de manera "consensuada".

La consellera insular ha aseverado que los caminos públicos "no se tocarán" con esta ley e incluso "habrá más", por lo que ha incidido en que en el anterior mandato "no se hiciera un catálogo" de estos caminos.

Acerca de las consecuencias de la guerra de Irán y Oriente Próximo en Mallorca, ha manifestado que el PP está "a favor de la paz" pero "no hará un uso político de la guerra por un par de votos".

En cuanto a las críticas de la oposición por la falta de medias para paliar los efectos, ha censurado que "no le gusten bajar impuestos" al votar en contra de otras mociones impulsadas por los 'populares' en ese sentido.

Riera ha dedicado unas palabras al proyecto para importar basuras desde Eivissa, que ha defendido que se hace por "solidaridad" con la isla y que durará un año.

Al hilo de la política turística, ha reprobado que la oposición pida "contención" cuando en las pasadas legislaturas se crearon "90.000 plazas turísticas nuevas, había 5.000 anuncios ilegales o expedientes sancionadores sin tramitar".

Por último, ha considerado que el PSIB "metió la pata" al rechazar reclamar al Gobierno central el pago del convenio de carreteras y ha tildado de "grosería política" el hecho de que registrara la ley para regular la entrada de vehículos, cuando se está dialogando.