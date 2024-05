El PP reivindica la "valentía y determinación" de Prohens para afrontar el debate turístico

PALMA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha reivindicado la "valentía y determinación" así como el "talante y la capacidad de escucha" de la presidenta del Govern, Marga Prohens, para afrontar el debate turístico en las Islas, después de ocho años de gobierno de izquierdas, "en los que no se persiguió contundentemente el alquiler turístico ilegal y aumentaron un 20 por ciento las plazas turísticas ilegales".

Así se ha pronunciado este lunes, el portavoz parlamentario de los 'poopulares', Sebastià Sagreras, en una rueda de prensa en la que ha valorado que "en menos de 10 días el Govern del PP ha anunciado y convocado la constitución de la mesa para el pacto social y político para la sostenibilidad económica, social y ambiental de Baleares a la que se han sumado más de un centenar de asistentes entre representantes de las diferentes instituciones, de los sectores económicos y de entidades de la sociedad civil". "Confiamos que el resto de los partidos se sumen a la convocatoria de la presidenta Prohens para sumar, para hacer propuestas en positivo", ha añadido, exponiendo que "les pedimos que no busquen excusas para no participar y que tras ocho años no sigan poniéndose de perfil".