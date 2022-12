El PP reprocha a Negueruela su "afán recaudatorio" pese a "la gran incertidumbre por el futuro"

PALMA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Maria Salomé Cabrera ha reprochado este martes al conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, su "afán recaudatorio" pese a "la gran incertidumbre por el futuro", en el marco del Debate del Presupuesto de la Conselleria para 2023.

Cabrera ha recordado durante su intervención que los 'populares' han presentado 44 enmiendas al Presupuesto de la Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo --cinco de ellas a la totalidad y otras 39 parciales-- de las que, ha valorado la 'popular', se han transaccionado 11 y una ha sido aceptada completamente.

"El principal motor económico de las Baleares, el turismo, ha recuperado casi niveles prepandemia, gracias al esfuerzo de todos. Sin embargo, actualmente se vive la que, sin duda, es la peor crisis de precios y energética, lo que afectará a las subidas salariales y al consumo, lo que genera una gran incertidumbre respecto al futuro", ha manifestado Cabrera.

En este sentido, ha reprochado al conseller Iago Negueruela su "afán recaudatorio", con "casi 1.000 millones de euros más" en las cuentas de la Conselleria para el próximo año 2023, "en vez de bajar impuestos".

"Este Govern prefiere hacer de repartidores y aumentar el gasto superfluo", en vez de, ha precisado, "ejecutar los fondos europeos, utilizar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) para lo que se creó y no para tapar agujeros presupuestarios, dar seguridad jurídica a los proyectos de diversificación, entre otros". "El objetivo de este Govern debería ser gestionar eficientemente el crecimiento sostenible de presente y futuro", ha enfatizado.

Para que el Ejecutivo así lo haga, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una serie de enmiendas, como los bonos turísticos para alargar la temporada, medidas para mejorar la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión o las ayudas para autónomos excluidos en las partidas COVID, que han sido transaccionadas y aceptadas.

También han presentado otras enmiendas para impulsar fondos para la escuela de hostelería de Alcúdia, mejorar los planes de formación del SOIB de Formentera y mejorar la financiación de la cámaras de Menorca e Ibiza que, sin embargo, no han sido aceptadas.

El hecho de que algunas de enmiendas no hayan sido aceptadas, para Cabrera supone que "sigan aumentando las colas del hambre" porque "los ciudadanos de Baleares viven peor que hace ocho años".

"El Govern no ha sabido gestionar el éxito. No tienen conciencia de la realidad; faltan trabajadores, por la falta de viviendas; hay familias en paro; los costes aumentan por la inflación, hay graves problemas de movilidad y se han cerrado playas por vertidos. En definitiva, hay incidencias que este Ejecutivo no han abordado", ha enfatizado.

Además, ha reprochado al conseller que este Govern "no tenga un proyecto político en materia turística", más aún cuando "este es el que le permite sacar pecho de los datos económicos". Así, "le ha pedido más humildad y más gestión" porque "falta convencimiento para gestionar", ha concluido la diputada 'popular'.