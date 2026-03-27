El PP de Sa Pobla propone reforzar la plantilla de Policía Local ante el aumento de población

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sa Pobla presentará en el próximo pleno municipal una moción para reforzar la plantilla de la Policía Local y adecuarla a las necesidades actuales del municipio, "ante el aumento de población, la dispersión territorial y el incremento de la complejidad del servicio policial".

En un comunicado, el partido ha explicado que el municipio ha experimentado un crecimiento demográfico muy importante en los últimos años, pasando de 12.694 habitantes en 2015 a cerca de 15.000 en 2025, "lo que supone un incremento de la población flotante, especialmente durante determinadas épocas del año, que puede situar al municipio por encima de los 17.000 residentes".

La portavoz del PP de Sa Pobla, Pedrona Seguí, ha considerado que esta realidad contrasta con una plantilla de Policía Local "claramente insuficiente para dar respuesta a las necesidades del municipio". Según ha señalado, actualmente el número de agentes se encuentra "muy por debajo de las ratios recomendadas, tanto a nivel europeo, como estatal".

"Sa Pobla necesita más presencia policial, más recursos y una mejor planificación. No podemos continuar con una plantilla que no se ha adaptado al crecimiento del pueblo, ni al aumento de las necesidades en materia de seguridad", ha afirmado Seguí.

La moción propone, entre otras medidas, la realización de un estudio técnico actualizado para determinar las necesidades reales de la plantilla, la creación de nuevas plazas, la ampliación progresiva de los efectivos y la mejora de los medios materiales y tecnológicos del cuerpo municipal.

Además, también plantea garantizar una cobertura adecuada de los turnos e instar al Gobierno a eliminar las "restricciones que dificultan la incorporación de nuevos efectivos, como las limitaciones derivadas de la tasa de reposición".

Seguí ha remarcado que "una Policía Local dimensionada adecuadamente es clave para garantizar la seguridad, la convivencia y la calidad de vida de los vecinos". En este sentido, ha criticado la falta de previsión del equipo de gobierno municipal.

Finalmente, el PP de Sa Pobla ha defendido que la moción responde a una necesidad real del municipio. "No es una cuestión política, es una cuestión de responsabilidad. Los vecinos de Sa Pobla merecen un servicio de seguridad a la altura de su pueblo", ha concluido Seguí.