El PP tilda de "oportunismo político" la gratuidad del parking de Son Espases

Publicado 29/01/2019 10:45:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP, Vicent Serra, ha afirmado este martes en el pleno del Parlament que la gratuidad del parking del Hospital de Son Espases es "oportunismo político", tras preguntarle a la consellera de Salud, Patricia Gómez, si considera efectiva la puesta en marcha de la gratuidad de los parkings de Son Espases y de Can Misses.

En este sentido, Serra ha apuntado que las 2.468 plazas actuales de Son Espases "no son suficientes" y ha censurado que haya "filas de coches hasta la rotonda de Valldemossa", además de criticar que las "392 nuevas plazas anunciadas a finales de enero suponen un millón de euros a costa de zonas verdes". Asimismo, ha afirmado que en el hospital ibicenco de Can Misses el parking "está lleno antes de las 9.00 horas, está demasiado lejos y no es accesible" para personas con movilidad reducida.

Por su parte, la consellera de Salud ha recordado que "el PP diseñó el Hospital de Son Espases con 1800 plazas y con 1000 metros menos en urgencias". En este sentido, ha remarcado que la ampliación del parking de Son Espases se produjo en 2011 bajo el 'Pacte de Progrés' y que en esta legislatura el Govern "ha ampliado 500 plazas, por lo que ahora hay 2.900 plazas de parking gratis" en Son Espases.

Además, ha insistido en que el parking de Son Espases es "el parking gratuito de un hospital más grande de España" y ha recalcado que la planificación llevada a cabo "es efectiva porque pretendían que los ciudadanos no pagaran".

Así, Gómez ha subrayado que el parking está "entre en 80 y el 90 por ciento de ocupación" y ha remarcado que desde el PP "hacen alarmismo".