El PP tumba la ley del PSIB para limitar la entrada de vehículos en Mallorca a la espera de que la apruebe el Consell

Archivo - Vehículos circulando por la carretera Ma-19 de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado, con los votos en contra de Vox y PP, tomar en consideración una proposición de ley del PSIB para limitar la entrada de vehículos en Mallorca.

El pleno ha debatido este martes esta iniciativa de los socialistas, que han argumentado su necesidad criticando que la ley propuesta por el Consell de Mallorca en este sentido todavía no ha sido aprobada en la institución.

Toda la izquierda ha votado a favor de la iniciativa y ha recriminado al PP su rechazo, mientras que este último grupo ha defendido que el Consell ya ha presentado un borrador de la ley fruto del estudio de carga.

La diputada socialista Amanda Fernández ha reprochado al PP que vaya a votar a favor de la ley de cogestión aeroportuaria, un ámbito en el que no tiene competencia, pero que rechace la iniciativa para regular los vehículos. "En el ámbito en el que tiene competencias, como la movilidad, no las ejerce", ha criticado.

En la defensa de la proposición de ley, la socialista ha subrayado que esta regulación está vigente en Formentera y en Eivissa con el apoyo del PP. No obstante, ahora, ha criticado, los 'populares' en el Consell de Mallorca "han cedido ante Vox para mantener el gobierno".

Además, ha sostenido que la ley es "completa, necesaria y que el PP la tiene que conocer muy bien" puesto que, en su parte esencial, es la misma que la que presentaron los 'populares' a los grupos insulares en 2025.

"Si el PP vota 'no', habrá retardado lo inevitable", ha concluido Fernández, remarcando la situación "ha empeorado" durante los tres años que el PP lleva en el gobierno insular.

La 'popular' Margalida Pocoví ha sostenido que la ley del Consell de Mallorca será una realidad "lo antes posible". A su juicio, la iniciativa del PSIB es una "copia descarada" del trabajo del Consell pero con "el toque socialista habitual de más restricciones y prohibiciones".

En concreto, ha apuntado, la norma incorpora artículos que "van en contra de los mallorquines, les acusa de un uso excesivo del transporte público y les obliga a ir en transporte público y bicicleta". Por ello, ha afirmado, el PP ha votado en contra.

Igualmente, Pocoví ha afeado a los socialistas que no impulsaran ninguna medida en esta línea durante los ocho años que gobernaron. "Ocho años con el volante en las manos y con el motor apagado", ha criticado.

LA IZQUIERDA A FAVOR Y VOX, EN CONTRA

MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han votado a favor de tomar en consideración esta ley, destacando la necesidad de regular la entrada de coches y criticando el rechazo del PP.

"En Mallorca no podemos más, atascos día sí y días también, cada año y cada vez durante más semanas. Desestacionalización quiere decir estar saturado 365 días al año", ha dicho en el inicio de su intervención el ecosoberanista Ferran Rosa.

Este diputado ha recordado que su grupo ya presentó hace dos años una ley en este sentido y que también fue tumbada por los 'populares' argumentando, según Rosa, que eran necesarios los estudios de carga previos.

En este sentido, ha acusado al PP de no aprobar la ley en ese momento para que lo haga el presidente del Consell, Llorenç Galmés, y que este se pueda "colgar la medalla". "La comunicación política por delante de los mallorquines", ha criticado.

En la misma línea se ha pronunciado el diputado de Unidas Podemos, José María García, quien ha reclamado también una mejora y apuesta clara por el transporte público en todas las islas.

Por otro lado, Vox se ha mostrado en contra de la limitación al considerarla una medida "simplistia" y argumentando que "el problema de Mallorca no son los coches, es la falta de infraestructuras".

Según ha criticado la diputada de Vox María José Verdú, esta regulación limita la movilidad y tiene consecuencias económicas para el sector turístico y supondrá inseguridad jurídica.