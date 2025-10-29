El PP tumbará el martes la proposición de ley de Vox para incluir la vehicularidad del castellano en la educación

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras y la portavoz de VOX en el Parlament balear, Manuela Cañada. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP tumbará la proposición de ley registrada por Vox para modificar la ley autonómica de educación e introducir, entre otras cuestiones, la vehicularidad del castellano.

La toma en consideración de esta iniciativa legislativa se debatirá en el pleno del Parlament del próximo martes, pero si no hay cambios en el sentido de los votos no será admitida a trámite.

El portavoz de los 'populares' en la Cámara autonómica, Sebastià Sagreras, ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles que su postura en contra de esta proposición de ley no ha cambiado.

"Nos mantendremos en la opción que dijimos el primero día, el PP votará en contra de que se admita a trámite. Respetamos que la presentaran, pero el acuerdo de presupuestos no es este", ha señalado Sagreras.

El 'popular' ha mostrado su compromiso de cumplir con lo pactado con Vox en lo que respecta a la inclusión de la vehicularidad del castellano en la educación, pero no de la manera en la que lo proponen los de Santiago Abascal.

A su parecer, el texto presentado por Vox traspasa algunas "líneas rojas" del PP como la ley de normalización lingüística, el decreto de mínimos o la autonomía de centro.