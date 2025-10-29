Vox advierte al Govern: "Estamos preparados para todo, para unas elecciones o para llegar al final de la legislatura"

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha advertido al Prohens que su partido, lejos de "bajar el tono", está "preparado para todos los escenarios", tanto para un adelanto electoral como para aguantar hasta el final de la legislatura.

Así se ha expresado este miércoles en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que ha reconocido que en su grupo parlamentario se sienten "cansados de ver cómo funciona la burocracia y lo lento que va todo para la prisa que tienen los ciudadanos".

"Pero nosotros no hemos bajado el tono. Estamos preparados para todos los escenarios, para poder tumbar el techo de gasto, para aprobarlo, para unas elecciones, para llegar al final de legislatura... De hecho, más preparados para elecciones, porque tenemos unas encuestas muy favorables", ha asegurado.

Además, ha apuntado, tienen la "ilusión de recuperar tres actas" que le "corresponden" como partido, en referencia a los tres diputados no adscritos que salieron del partido, Agustín Buades, Xisco Cardona e Idoia Ribas.

"Estamos preparados para cualquier escenario, pero sí que es cierto que estamos cansados de ver que se avanza poco en temas que realmente preocupan mucho a los ciudadanos como la vivienda o frenar la inmigración irregular", ha reconocido.

Cuestionada acerca de las negociaciones para la aprobación del techo de gasto, ha considerado que estas todavía no han comenzado debido a que el Govern no ha presentado el calendario de cumplimiento de los acuerdos a los que llegaron de cara a los presupuestos autonómicos de este año.

"No vamos a sentarnos a negociar sin tener el calendario de los acuerdos anteriores", ha insistido. Tampoco, ha admitido, tiene prevista próximamente una nueva reunión con el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.

El portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, ha considerado que el hecho de que el Govern todavía no haya registrado en el Parlament su techo de gasto es muestra de sus "incertezas e inseguridades en materia económica".

"Les pedimos que, si están convencidos, registren el techo de gasto. No tiene sentido tenerlo guardado en un cajón y que no estén siquiera dispuestas a registrarlo", ha reprochado.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha defendido que tanto su partido como el Ejecutivo autonómico son "serios" y "hacen su trabajo".

"En estos momentos ha sido aprobar el techo de gasto, que debe suponer mejoras en sanidad, educación, servicios sociales o vivienda. Se está haciendo lo que se dijo que se haría, que es reunirse con los grupos parlamentarios", ha zanjado.

La diputada de Més per Menorca Joana Gomila, por su parte, ha reiterado que su partido no valorará si dar apoyo al techo de gasto "hasta que el Govern no cumpla los acuerdos asumidos en el pasado", en referencia a la no derogación de la ley de memoria democrática.

"¿Cómo es posible que Més per Menorca pueda negociar este techo de gasto si la única palabra dada por el Govern no la ha cumplido? De momento no nos fiamos de lo que dicen", ha incidido.

El diputado de Unidas Podemos, José María García, ha sido más tajante y ha asegurado que "ni en un principio ni en un final" se plantea extender su apoyo al Govern para el techo de gasto.

No obstante, ha reconocido que la reunión que este martes mantuvo con Costa fue "afable, como tiene que ser" y que recibió la documentación pertinente.