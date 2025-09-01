PP y Vox en el Consell de Mallorca piden reprobar a Cladera y Serra por la sentencia de Son Pardo

La portavoz del PP, Núria Riera, y el portavoz de Vox,Toni Gili, registran la moción conjunta - PP

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox en el Consell de Mallorca han registrado una moción conjunta de reprobación contra la expresidenta insular Catalina Cladera y el exconseller insular de Deportes Andreu Serra a raíz de la sentencia que confirma que en la anterior legislatura la concesionaria del restaurante del Hipódromo de Son Pardo dejo de pagar el canon.

Según han señalado ambas formaciones este lunes en una nota de prensa, además de la reprobación, exigen responsabilidades políticas a los socialistas por, a su parecer, una gestión "negligente y opaca" que "permitió" una deuda de 345.000 euros mientras gobernaba el Pacte.

La portavoz de los 'populares', Núria Riera, ha considerado que la sentencia --que rechaza el recurso de la concesionaria y la obliga a pagar la deuda al Consell-- "pone en evidencia la dejadez, la opacidad y la permisividad con la que el anterior gobierno del Pacte gestionó un espacio público".

"Solo reclamaron la deuda días antes de las elecciones, una muestra de negligencia absoluta y de nula responsabilidad institucional", ha criticado Riera.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Consell, Toni Gili, ha calificado de "intolerable" que una administración "actúe a base de acuerdos verbales y que, durante años, no hiciera nada para recuperar el dinero de los mallorquines". A su criterio, no solo es una mala gestión, sino que "es una falta de respeto hacia toda la ciudadanía".

Con esta moción, PP y Vox piden que el pleno insular repruebe políticamente a Cladera y Serra, como "máximos responsables de una actuación que ha causado un grave perjuicio a las arcas públicas". "Es inadmisible que quien permitió este despropósito ahora pretenda dar lecciones desde la oposición", ha añadido Riera.

Igualmente, las formaciones han hecho hincapié en que el actual gobierno del Consell ha restablecido la normalidad en Son Pardo con una nueva concesión "gestionada con transparencia y responsabilidad".

"Los ciudadanos tienen derecho a saber quién falló, quién miró hacia otro lado y quién puso en peligro los recursos públicos. Esta moción es un acto de justicia institucional y reafirma nuestro compromiso con una gestión seria y honesta", han concluido.