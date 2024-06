PP y Vox en Cort rechazan propuestas de condena y dimisión de Le Senne entre reproches de la izquierda por su "silencio"

MÉS per Palma acusa al PP de ser "herederos del franquismo" y, en consecuencia, los 'populares' votan en contra en puntos en los que se habían abstenido en comisión



PALMA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox en el Ayuntamiento de Palma han votado en contra de dos proposiciones de PSOE y MÉS per Palma que pedían condenar la actitud del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, al romper una fotografía de Aurora Picornell, así como su dimisión. La oposición, por su parte, ha afeado al PP por su "silencio" durante el debate y por "censurar" una biografía de Picornell.

El PP tenía intención de abstenerse en algunos puntos como había hecho en la comisión informativa de antes del pleno, sin embargo, tras acusaciones de MÉS per Palma de ser "herederos del franquismo", los 'populares' han cambiado su sentido de voto y han rechazado ambas propuestas durante el pleno de este jueves.

El regidor de Medio Ambiente y portavoz adjunto del equipo de gobierno, Llorenç Bauzà, ha señalado que "desde el primero momento" el PP "condenó los hechos ocurridos en el pleno". Ante los reproches de la oposición por no participar en el debate, Bauzà ha dicho que la "diferencia" entre el PP y los grupos de la izquierda es que los 'populares' "condenan todos los ataques", mientras que la oposición "solo los que les interesan".

Igualmente, ha hecho un llamamiento a "bajar el tono y reflexionar para bajar la tensión y crispación". "No contribuiremos al circo que están acostumbrados a montar", ha apostillado.

Sin embargo, los portavoces del PSOE Palma y MÉS per Palma, Xisco Ducrós y Neus Truyol, han reprochado el "silencio" y la "pasividad" del PP ante el tema. "Es inaceptable", ha criticado Ducrós, quien ha mostrado su apoyo a la vicepresidenta segunda y a la secretaria de la Mesa del Parlament, Mercedes Garrido y Pilar Costa.

Precisamente, Truyol ha considerado que el presidente de la Cámara balear "no puede continuar ni un minuto más en el cargo" y ha considerado que "volvió a matar simbólicamente" a les Roges del Molinar al romper la fotografía. "Es un comportamiento fascista que no se puede consentir", ha añadido.

"PP y Vox son herederos del franquismo", ha subrayado la ecosoberanista, censurando que los 'populares' se estén "alineando" con Vox. "Si son demócratas tienen que condenar el franquismo y dejar atrás esa herencia", ha concluido.

Durante el debate, la portavoz de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, ha destacado que Aurora Picornell es Hija Ilustre de Mallorca, lamentando que Le Senne "intentara borrar su memoria". Para Muñoz, que el presidente del Parlament continúe en el cargo es "un insulto a las víctimas" y es "responsabilidad del PP".

PSOE, MÉS per Palma y Unidas Podemos han acusado al equipo de gobierno de censurar una biografía de Aurora Picronell en la biblioteca de Cort. Sobre esta cuestión, Truyol ha señalado que "fue una decisión política" y que el equipo de gobierno "miente al decir que fueron instrucciones de los funcionarios". "Es impresionante e indecente la actitud del PP", ha criticado el portavoz socialsita.

Por su parte, la regidora de Vox Margarita Durán ha admitido que el gesto de Le Senne "no fue acertado" y ha señalado que el presidente ya pidió disculpas por ello. En esta línea, ha reprochado a la vicepresidenta segunda y secretaria de la Mesa del Parlament que no hayan pedido disculpas "por no mantener la neturalidad".