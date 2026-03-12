PP, Vox y El PI votan a favor de prohibir el burka y el nicab en las dependencias del Consell de Mallorca

Archivo - Pleno del Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP, Vox y El PI han aprobado una moción en el pleno del Consell de Mallorca con la que se reclama que se prohíba la entrada de personas con burka o el nicab en los edificios de la institución insular.

El PP ha presentado esta iniciativa que ha contado con los 18 votos a favor de los consellers insulares de las tres formaciones, frente a los 13 votos en contra de PSIB y MÉS per Mallorca.

La 'popular' Maria Garrido ha sido la encargada de defender esta propuesta, quien ha subrayado que en España la igualdad y la dignidad de la persona "no son eslóganes", sino que son "mandatos constitucionales".

De este modo ha indicado que este debate "iba más allá de una pieza de ropa", puesto que ha argumentado que se planteaba si, "en una sociedad democrática, se puede aceptar que una mujer pueda caminar sin rostro por la calle".

Así, ha alegado que no se pretendía "señalar a una cultura", sino de un hecho objetivo como es que "se pueda impedir la identificación de una persona" ante las administraciones públicas. No obstante, se ha remitido a la propuesta de ley del PP en el Congreso que permitía "excepciones por razones médicas, laborales o culturales".

Garrido ha señalado que cada mujer "merece caminar por la calle con el rostro visible" y ha alegado razones de "seguridad jurídica" para posicionarse a favor de la prohibición.

Por parte de El PI, el portavoz en el Consell de Mallorca, Antoni Salas, ha apuntado que su formación "no aceptará que se normalicen desigualdades ya superadas". Por eso, ha defendido que la invisibilización de la mujer y excluirla de las relaciones sociales es "violencia".

Al mismo tiempo, ha sostenido que ha llegado a ver burkas en Palma y ha destacado que las instituciones baleares "no están solas" en esta prohibición, dado que en Alemania o Dinamarca se habrían adoptado medidas similares.

La representante de MÉS per Mallorca, Rosa Cursach, ha censurado el "feminismo neoliberal" del PP y ha incidido en que, si hubieran ido a las manifestaciones del 8M, habrían escuchado las proclamas del 'no a la guerra'.

En ese sentido, ha remarcado que su formación reivindica un feminismo "de clase y antirracista", por lo que buscan abaratar la cesta de la compra y la vivienda, que una mujer pueda parir cerca de su casa, no negocian con quienes tratan de limitar derechos como el aborto, defienden la regularización de migrantes y rechazan las agresiones de Israel y EEUU en Oriente Medio.

El portavoz de Vox, Antoni Gili, ha resaltado que "gracias a Vox" el PP habría reflexionado y ha planteado esta moción en favor de "la libertad y la seguridad", aunque ha criticado que "llegan tarde y mal".

La consellera insular del PSIB Beatriz Gamundí ha advertido que en política "el vestido dice mucho de quien lo lleva" y ha acusado al PP de ponerse "el vestido de la ultraderecha" con esta moción.

De este modo, les ha reprochado que traten de legislar desde el "populismo punitivo" y ha asegurado que la legislación ya permite identificar a una persona si existen motivos fundamentados. Al mismo tiempo, ha aseverado que el límite de la libertad religiosa es "el orden público" y en Mallorca "no hay una deriva que justifique la islamofobia".

La representante insular ha destacado que la neutralidad afecta a las instituciones pero "nunca a las personas". También ha indicado que el feminismo socialista "no quiere tutelar a la mujer con prohibiciones a golpe de multa o acciones que las encierran en casa".

Así, ha defendido la "mediación cultural, la educación y el respeto a los derechos fundamentales", por lo que ha pedido al PP que no se instale este "supremacismo moral".