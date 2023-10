PP y Vox se reunirán este jueves para tratar de zanjar la polémica de la elección lengua y el techo de gasto

PALMA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes de Vox y el PP tienen previsto reunirse este jueves para tratar de zanjar la polémica surgida en torno a la inciativa sobre la libre elección de lengua que desembocó en el voto en contra de los de Abascal al techo de gasto en el Parlament.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la portavoz adjunta del PP en la Cámara autonómica, Marga Durán, ha revelado que Vox "les ha pedido un día" antes de mantener un encuentro que debería servir para, en palabras de la 'popular' "ajustar unas pequeñas discrepancias".

La portavoz adjunta del PP ha insistido en que no hay crisis ni ruptura del acuerdo de PP y Vox, aunque no ha aclarado si la cuestión de la libre elección lengua se dirimirá con una nueva proposición consensuada entre ambas formaciones o con una nueva iniciativa de Vox enmendada por el PP.

Para Durán, la decisión de Vox de rechazar el techo de gasto tras la abstención del PP a su iniciativa sobre lengua no obedeció a ninguna directriz y ha insistido en que las enmiendas que tenían que haber sido debatidas y que Vox habría aceptado no llegaron a aceptarse por un error en el registro. "No lo entendimos", ha subrayado.

Sin embargo, cabe apuntar que este jueves está prevista en Palma la presencia del secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que mantendrá encuentros con dirigentes y representantes de la formación en las Islas.

Marga Durán ha admitido que el rechazo al techo de gasto y el freno a la tramitación de los presupuestos autonómicos supone un obstáculo pero ha asegurado que "no tiene ninguna duda" de que las cuentas de 2024 se podrán aprobar en tiempo y forma.

Ahora, ha añadido, además de negociar con Vox la cuestión lingüística para garantizarse su apoyo, tienen previsto negociar con el resto de partidos la aprobación del límite máximo de gasto.