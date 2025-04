PP y Vox siguen negociando los presupuestos a pesar del posible acuerdo para derogar la ley de memoria democrática

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las negociaciones entre PP y Vox con la mirada puesta en alcanzar un acuerdo que permita aprobar unos nuevos presupuestos autonómicos avanzan "paso a paso", en palabras de Manuela Cañadas, y "con discreción", según Sebastià Sagreras, tras el previsible acuerdo para derogar la ley de memoria democrática.

"No habrá problema en derogarla", ha confiado Cañadas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en el Parlament, aunque lo ha hecho insistiendo en que este acuerdo no es suficiente para pactar unas nuevas cuentas autonómicas. "¿Sólo por derogar la ley de memoria? Vamos a pedir más cosas", ha señalado.

Sobre este punto, ha celebrado que en el pleno de este martes, la presidenta del Govern, Marga Prohens, "fuera clara" cuando dijo que la ley de memoria no era una prioridad.

Cañadas ha recordado que el siguiente escollo en las negociaciones con los 'populares' y sobre el cual, ha admitido, no se ha avanzado, es la cuestión lingüística. Los de Vox son partidarios, ha insistido, de un reparto al 50% entre castellano y catalán como lenguas vehiculares en la educación.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha insistido en la discreción en las negociaciones y no ha confirmado la posibilidad de que se esté planteando habilitar el mes de julio como periodo extraordinario de sesiones si ambas formaciones llegaran finalmente a un acuerdo en los próximos días. "No estoy en condiciones de decir que habrá presupuestos y que habrá que habilitar el mes de julio", ha señalado. En todo caso, si el acuerdo se precipitara y el pacto llegara en los próximos días, no sería necesaria esta habilitación fuera del periodo ordinario y más del 17 de junio, último pleno ordinario.

En relación a esta cuestión, la portavoz de UP, Cristina Gómez, ha lamentado que "se estén confirmando los avances para aprobar los presupuestos" y ha criticado el acuerdo para derogar la ley de memoria democrática. "Si tumba la ley, a Prohens no le quedará reputación. Quien no tiene palabra no tiene nada", ha afirmado.

En términos parecidos se ha pronunciado el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha acusado a la líder del Govern de "engañar a todo el mundo" y de "radicalizarse" al cambiar en medio año todo su argumentario. "Es el PP el que se mueve hacia la ultraderecha y el que está dispuesto a romper el acuerdo al que se llegó para frenar la derogación de la ley de memoria democrática", ha afirmado el socialista después de que Prohens le acusara este martes de radicalizarse.