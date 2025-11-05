PP vuelve a cargar contra el PSIB por "abrir las puertas" al 'caso Koldo' y los socialistas muestran "cero preocupación"

La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha vuelto a cargar contra el PSIB por "abrir las puertas" del anterior Govern a la presunta trama de corrupción del 'caso Kold', mientras que el PSIB ha mostrado "cero preocupación".

La portavoz adjunta de los 'populares' en el Parlament, Marga Durán, ha afeado a los socialistas que no dn "explicaciones" sobre una información publicada en el 'Diario de Mallorca' que apunta a una segunda contratación del anterior Govern con la trama tras la compra de las mascarillas fraudulentas.

Sobre esta cuestión, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha indicado que su partido está valorando volver a pedir la apertura de la comisión de investigación en el Parlament, argumentando que es necesario "con todo lo que está saliendo" y que "se ha demostrado" que se "mintió" en la comisión que se hizo en la Cámara balear.

Durán, por su parte, ha dicho que los 'populares' "en estos momentos" no se lo han planteado y que las investigaciones están en manos de la UCO.

Desde MÉS per Mallorca, su portavoz, Lluís Apesteguia, ha constatado que la comisión de investigación que se hizo en el Parlament "fue un paripé" porque no tenían toda la información.

"No tengo la percepción ni el indicio de que nadie de Baleares participara de forma activa en ninguna trama de corrupción", ha afirmado Apesteguia. No obstante, ha considerado que el PSOE debe "asumir responsabilidades" y hacer "mayor recapacitación".

EL PSIB SE MUESTRA "CERO PREOCUPADO"

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha asegurado que su formación está "cero preocupada". "A Aldama no le voy a dar ninguna credibilidad", ha dicho.

"El Tribunal Supremo ha cerrado el caso y no va a haber más aforados imputados", ha destacado el socialista, agregando que así "se cierra el tema mascarillas".

Además, ha considerado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, "debería pedir disculpas públicas" a la expresidenta Franina Armengol por "defender bulos durante meses".