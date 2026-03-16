El precio medio del alquiler sube un 1% en un año en Baleares en febrero

Archivo - Carteles de venta y alquiler en un local. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en Baleares ha descendido en febrero un -0,2% en su variación mensual y ha subido un 1% en su variación interanual, hasta los 18,53 euros/m2, según datos de Fotocasa.

Para la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, Baleares parece haber alcanzado un techo en los precios del alquiler, aunque el archipiélago sigue siendo una de las zonas más caras de España.

"Estamos ante una estabilización real del mercado donde, tras años de subidas intensas, el precio empieza a encontrar su punto de equilibrio por el propio límite de la capacidad de pago de los inquilinos", ha afirmado.

En tres de los cinco municipios analizados con variación interanual el precio de las viviendas en alquiler sube respecto al año anterior. El orden de las ciudades con incrementos es Calvià (12,4%), Llucmajor (9,5%) y Palma (1,6%).

Por otro lado, los dos municipios en los que se producen los descensos son Santa Eulària des Riu (-23,2%) y Eivissa (-9,2%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en febrero, el orden de mayor a menor es Calvià, con 23,59 euro/m2 al mes, Eivissa con 20,54 euro/m2 al mes, Sant Antoni de Portmany con 18,94 euro/m2 al mes, Palma con 18,61 euro/m2 al mes, Santa Eulària des Riu con 18,46 euro/m2 al mes y Llucmajor con 16,25 euro/m2 al mes.