El precio de la vivienda de segunda mano sube un 7,8% en el segundo trimestre en Baleares

Archivo - Cartel de 'Se Vende' en la entrada de un bloque de pisos en Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano ha subido trimestralmente un 0,9% en Baleares hasta situarse en junio en 5.441 euros el metro cuadrado y un 7,8% en relación al mismo periodo del año anterior, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Según Fotocasa, el precio de la vivienda mantiene una intensidad alcista en términos generales, "consolidando a Baleares un trimestre más como el mercado más caro de toda España tras superar en junio los 5.441 euros por metro cuadrado".

Aunque en el corto plazo se detecta una estabilización en el ritmo de crecimiento, cerrando el segundo trimestre con un leve incremento del 0,9%, la variación interanual sigue al alza con un repunte del 7,8%.

"Estamos asistiendo a una presión de precios histórica impulsada por un severo desequilibrio entre una demanda, tanto nacional como internacional, muy activa y una oferta residencial extremadamente insuficiente para absorberla. La falta crónica de stock disponible en las Islas, unida a la presión demográfica en este mercado principal, está tensionando los precios hasta niveles récord", ha declarado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Además, Matos señala que, mientras el municipio de Eivissa da un ligero respiro al abaratarse un 2,9% trimestral, en localidades como Capdepera los precios vuelven a subir a doble dígito y se disparan un 12,6%.

En las Comunidades Autónomas, este segundo trimestre registra 16 subidas trimestrales, ninguna de ellas por encima del 10% desde el cuarto trimestre de 2025. La comunidad con el mayor incremento trimestral es Región de Murcia (8,6%), seguida de Cantabria (6,3%) y Comunitat Valenciana (5,9%).

A diferencia de lo ocurrido en años anteriores, junio de 2026 ha cerrado con 14 CCAA con incrementos interanuales de dos dígitos. El orden de las autonomías de mayor a menor variación interanual es Región de Murcia (28%), Cantabria (20%) y Comunitat Valenciana (19,8%).

En cuanto al ranking de precios por comunidades, Baleares y Madrid ocupan los primeros puestos y superan la barrera de los 5.000 euros, con 5.441 euros/m2 y 5.410 euros/m2, respectivamente.