El precio de la vivienda sube un 14,8% interanual en noviembre en Baleares y supera los 400.000 euros de media

PALMA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en Baleares ha subido un 0,2% en su variación mensual y un 14,8% en su variación interanual, situando el precio medio de las viviendas ofertadas en noviembre en 5.206 euros/m2, según datos de Fotocasa.

Calculando este último incremento mensual y multiplicando por los 80 m2 de una vivienda estándar, el valor medio de una vivienda es 416.491 euros en noviembre.

Por municipios, el precio medio de la vivienda de segunda mano sube en 16 de los 17 municipios con variación interanual analizados por Fotocasa.

En siete de los municipios sube el valor interanual de la vivienda por encima del 20% y son Inca (42,9%), Manacor (34,1%), Campos (31,9%), Sant Josep de sa Talaia (22,7%), Son Servera (22,5%), Ciutadella de Menorca (22,3%) y Felanitx (21,8%). Por otro lado, la ciudad con el mayor descenso interanual es Alcúdia (-1,6%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en noviembre, se ve que el orden de las ciudades con un precio superior a los 6.000 euros/m2 es Santa Eulària des Riu con 8.666 euros/m2, Ibiza con 7.553 euros/m2, Sant Josep de sa Talaia con 7.392 euros/m2, Andratx con 7.291 euros/m2, Sant Antoni de Portmany con 7.054 euros/m2, Campos con 6.823 euros/m2 y Calvià con 6.594 euros/m2.